新冠疫情大流行的教训(三) 加速变革趋势的结果

美国著名印度裔记者、时事评论家和作家法里德·扎卡利亚就出版新书《在回到未来》接受《费加罗报》专访，分析新冠疫情流行对社会的影响，分析因疫情导致已经存在趋势加速发展会有产生继续拉开差距的结果，公共卫生危机或引发政治危机。

广告 继续浏览后续

扎卡利亚在接受《费加罗报》专访时指出，我们进入一个日益数字化的世界，如果没有这场新冠疫情危机，它可能要几十年才能发展起来。例如，今年远程医疗咨询就诊人次达到10亿，而此前的预测这一数字要到2035年才能达到。

在许多领域，一切都在加速。但这也不意味着一切都进展顺利。个人之间，公司之间和国家之间的不平等现象继续扩大，例如，在国际关系中，我们看到中美之间潜在的竞争迅速恶化，局势可能进一步恶化的倾向。

公共卫生危机似乎导致政治危机，例如在美国或法国。两种危机有什么联系呢。

就美国而言，扎卡利亚的感觉是，政府表现令人失望，美国是个混乱而充满矛盾的国家，最好和最糟糕的事物同时并存，它们并存而且真实的存在。但是，从根本上说，美国人需要面对40年的基础设施和政府投的资不足。

从里根开始到史蒂夫·班农，都让美国行政部门受到系统性的破坏。这场新冠疫情危机显示了国家需要政府的领导。即使在疫苗领域，的确私营部门在迅速开发疫苗方面发挥了优势，同时大家看到分发疫苗需要有政府有效的管理。。

目前看来应对新冠疫情最好的国家是那些政府有效的国家，例如在亚洲，丹麦或德国。法国表现糟糕是个令人不安的反例，但毫无疑问，其原因是法国缺乏开放性和灵活性。

扎卡利亚认为法国与美国之间有不少相似之处，其中之一是强大的政府与崇尚个人主义同时存在，他们不愿由当局决定自己的行为。但是，公共卫生防御措施只能在公众的普遍支持下才能起作用。