立陶宛外长：宁看地狱冻结，也不考虑向白俄政权引渡反对派领袖

白俄罗斯卢卡申科政权3月5日表示，已向立陶宛提出引渡该国反对派领导人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）的请求。对此，立陶宛外交部长兰斯伯格斯(Gabrielius Landsbergis)通过声明回应指，“我们可以告诉白俄罗斯政权，我们宁可眼睁睁地看着地狱冻结，也不会考虑它的要求”。

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卢卡申科政权治下的白俄罗斯总检察长办公室周五表示，已要求欧盟成员国立陶宛引渡季哈诺夫斯卡娅，“以面对危害治理秩序、公共安全和国家安全罪行的起诉”。卢卡申科当局在本周早些时候指控季哈诺夫斯卡娅与同伴计划在白俄罗斯第二大城市，戈梅利煽动骚乱并试图占领政府大楼。季哈诺夫斯卡娅则否认了这些对她的政治指控。此外，季哈诺夫斯卡娅本周正在对芬兰和葡萄牙进行正式访问，并已与芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinistö）、总理马林（Sanna Marin）欧盟委员会前主席巴罗佐（Jose Manuel Durao Barroso）等政要会面。

对于卢卡申科政权提出的这一要求，兰斯伯格斯通过立陶宛外交部声明表示，“立陶宛过去和将来都是一堵墙，所有受到政权迫害的民主力量都可以在这堵墙后面寻求庇护。因此，每一个在立陶宛找到避难所的人都可以感到安全，因为他们不会被引渡到政权那里去。既不会因为他们争取民主的斗争，也不会因为言论自由和宗教观点而被引渡。因此，我们可以告诉白俄罗斯政权，我们宁可眼睁睁地看着地狱冻结，也不会考虑它的要求。”

季哈诺夫斯卡娅随后通过推特向立陶宛表示感谢，并称，“感恩立陶宛和兰斯伯格斯，感谢他们不仅站出来反对卢卡申科政权，而且还发出了一个明确的信息，即立陶宛坚决支持白俄罗斯人民。”