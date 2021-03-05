纪念丘吉尔铁幕演说75周年 英外相：英美伙伴关系一直延续和扩展

1946年3月5日，英国前首相丘吉尔（Sir Winston Churchill）在时任美国总统杜鲁门（Harry S. Truman）陪同下抵达密苏里州富尔顿，在杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为《和平砥柱》的演说。演讲期间，丘吉尔运用“铁幕”一词之意批判苏联和东欧社会主义国家“用铁幕笼罩起来”，因此此演说也被称为“铁幕演说”。“铁幕演说”后被历史学家认为是正式拉开了美苏冷战的序幕。对此，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）周五通过推特表示，“从丘吉尔著名的《和平砥柱》演讲开始，75年过去了，丘吉尔所说的深厚的英国和美国伙伴关系一直在延续和扩展。”

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英国外交部当天通过推特写道，“75年前，温斯顿·丘吉尔在密苏里州发表了他最著名的一次演讲，讲述了美国和英国需要如何共同努力建立制度和捍卫民主。75年后的今天，丘吉尔所说的深度合作关系，比以往任何时候都更加牢固。”英国外交部续指，“大不列颠及爱尔兰联合王国和美利坚合众国是世界上一股良善的力量。我们正在共同努力应对气候变化，在全球范围内应对新冠病毒大流行，并加强我们彼此之间的安全和贸易关系。”

位于华盛顿的英国驻美国大使馆还通过推特写道，“75年前的今天，在密苏里州富尔顿，温斯顿·丘吉尔爵士发表了他著名的《和平砥柱》(或称《铁幕演说》)。超过3万人涌入富尔顿，一睹丘吉尔和杜鲁门总统的风采。丘吉尔在威斯敏斯特学院向3000名听众发表了这篇演讲！尽管当时丘吉尔不再是首相，但他强调了英美两国政府在二战后要扮演的关键角色。丘吉尔在演讲中强调了英美之间合作的必要性。”

其表示，“这篇演讲是首次使用‘特殊关系’一词来描述英美之间的紧密伙伴关系。丘吉尔谈到了两国共同的历史、语言和价值观，从而形成了牢固的纽带，这种纽带在现代的合作中仍然明显照旧!”此外，美国驻英使团临时代办兰波特（Yael Lempert）也录制视频回应指，“温斯顿·丘吉尔爵士75年前在密苏里州富尔顿对美国学生说的话，今天仍然适用。携手合作，团结在我们共同的价值观中，美国和英国将找到解决世界上最紧迫的挑战的办法。”