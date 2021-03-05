美防長致信全軍提三大優先工作事項：優先考慮中國步履挑戰

美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）3月4日向五角大樓全體僱員發表備忘錄，並介紹了拜登政府領導下的國防部接下來的三大優先工作重點。其包括：保衛國家、照顧我們的人民和通過團隊合作取得成功。

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奧斯汀寫道，“作為國防部長，我致力於確保國防部發展正確的人員、優先事項和任務目的，以繼續保護我們的國家免受國內外敵人的侵害。這將需要調整我們的優先事項和能力，以適應不斷變化和動態的威脅環境。我們將這樣做的方式，是基於一個清醒的評估我們的戰略需求，並認識到建立和維持一個強大的勞動力和團結在我們的部門，整個國家和我們的盟友和世界各地的合作夥伴的重要性。”他提出，“三個優先事項：保衛國家、照顧我們的人民和通過團隊合作取得成功，這些將指導我們的努力。”

“保衛國家”

就“保衛國家”，奧斯汀稱，“擊敗新冠疫情。對我國安全的最大近似挑戰是新冠疫情的威脅。國防部將繼續採取大膽而迅速的行動，支持聯邦政府戰勝該疾病的努力，保衛部隊不受其影響，並與我們的國內和國際夥伴合作，保護我們的國家免受未來潛在的新型和致命病毒的侵害。我們將繼續為聯邦政府的疫苗接種工作提供直接支持，並鼓勵軍事人員參與疫苗接種，以保持準備和能力，繼續在國內外保護我們的國家。這兩項挑戰都要求我們積極努力，向人們宣傳和教育現有疫苗和保護措施的安全性和有效性。”

奧斯汀稱，“將中國作為優先考慮的挑戰。國防部將優先考慮把中國作為我們的頭號步履挑戰，並發展正確的作戰概念、能力和計畫，以加強威懾力和保持我們的競爭優勢。我們將確保我們的對華方針在整個企業中得到協調和同步，以推進我們的優先事項，在政府整體戰略中納入國內和外交政策，通過我們的聯盟和夥伴關係得到加強，並得到國會兩黨的支持。”

奧斯汀續指，“應對先進和持續的威脅。即使在我們應對中國加速競爭的同時，我們也將確保我們做好充分準備，應對並有效遏制來自俄羅斯、伊朗和朝鮮的民族國家威脅，並瓦解來自暴力極端主義組織的跨國和非國家行為體威脅，例如那些在中東、非洲、南亞和中亞活動的組織。我們將尋求在必要時強加費用，同時利用我們的所有工具來降低與對手升級的風險，並應對低於武裝衝突水平的挑戰。我們將繼續保持對先進威脅的可信威懾力，並將以透明和有原則的方式調整我們在世界各地的駐軍規模。”

奧斯汀談到，“國防部的創新和現代化。國防部將以與動態威脅形勢相匹配的速度和規模進行創新。這將要求我們的聯合作戰概念的進步，並致力於快速實驗和能力的部署。必要時，我們將剝離不再滿足我們安全需求的遺留系統和項目，同時為未來進行明智的投資。反過來，我們將提高部隊的效率，保證在有爭議的複雜作戰環境中的行動自由。”

他稱，“應對氣候危機。我們面臨著日益嚴重的氣候危機，它正在影響我們的任務、計畫和能力，必須採取雄心勃勃的立即行動來應對。根據總統的指示，我們將把氣候問題提升為國家安全的優先事項，把氣候考慮因素納入部門的政策、戰略和合作夥伴的參與中。我們將把氣候風險評估納入我們的戰爭遊戲、建模和模擬中，我們將加強任務復原力，並部署優化能力和減少我們自身碳足跡的解決方案。在可能的情況下，我們將努力帶頭為國家採取考慮到氣候因素的替代辦法。”

“照顧我們的人民”

就“照顧我們的人民”事宜，奧斯汀指出，“發展我們的人才。作為一個部門，我們最重要的資產是我們的人員。由於我們的軍職和文職人員，我們仍然是世界上最傑出的戰鬥力量，我對我們應對今天和明天安全挑戰的能力從來沒有這麼有信心。為了保持這一優勢，我們將在國防部創造增長和發展的機會，投資於培訓和教育，並創造新的晉陞機會，以推動我們所有工作人員，文職和軍事人員的晉陞和保留。我們將集中力量培養員工隊伍的各種技能和能力，消除限制我們的員工作為國防部工作的夥伴充分發揮潛力的障礙。”

奧斯汀說，“建立復原力和戰備狀態。當我們充分接受不同的背景、經驗和思想時，我們就能保持和加強部隊的戰備狀態，發展保護美國所需的能力。國防部將以我們的價值觀為引領，在我們工作的各個方面和我們所做的每一件事中建立多樣性、公平和包容性。包容性將推動整個企業的創新解決方案，創造一個建設性的環境，讓每個人都有充分貢獻的空間。我們絕不吝嗇對員工的支持，我們將保護軍人及其家屬以及文職員工的安全、健康和福利。此外，我們將與總統、退伍軍人事務部以及跨機構密切合作，確保在退伍軍人及其家屬服役後的很長一段時間內，我們都能為他們提供適當的支持。”

他表示，“確保負責任的領導。有些行為與我們的價值觀相悖，破壞了我們的準備工作，並使我們的有效性處於危險之中，但在我們的員工隊伍中仍然存在。國防部各級領導將負責為我們的員工建立一個安全的環境，並保證我們對任何不按照國防部最高標準行事的人表現出迅速而明確的問責。特別是，我們不會容忍性攻擊和性騷擾。同樣，極端主義也給國防部帶來了複雜而獨特的挑戰。我們必須直面這一挑戰，努力在隊伍中永久地消除極端主義。這些努力，除其他外，將確保我們為國防部的每一個成員提供一個安全和支持性的地方為他們的國家服務，一個沒有歧視、仇恨、騷擾和恐懼的地方。”

“通過團隊合作獲得成功”

在談到最後的“通過團隊合作獲得成功”一項時，奧斯汀指，“與我們的盟友和夥伴聯手。我們的盟友和夥伴是力量的倍增器，是我們保護國家的最大戰略資產之一。當我們面對跨越國界的複雜挑戰時，我們的成功將取決於我們如何與世界各地的朋友密切合作，以確保我們的共同利益和促進我們的共同價值觀。我們無法單獨履行我們的責任，也不應該嘗試。相反，我們將與我們的盟友和夥伴協商，並在適當的時候，我們將共同行動。在一個國家可能缺乏獨特能力的地方，其他國家將填補這一空白，使我們作為一個團隊比我們個別部分的總和更強大。”

他稱，“與我們的國家合作。保護美國需要各個層面的團隊合作：州、地方、部落和聯邦。它需要與所有與我們的國家安全息息相關的人合作：我們的跨機構、國會、私營企業和美國人民。此外，它還需要以外交為主導，外交是我們與世界接觸的主要手段，也是我們選擇的首要國家安全工具。我們將加倍致力於對國家安全採取合作性的、全國性的辦法，以建立共識，推動創造性地解決危機，並保證我們從一個強大的位置上發揮領導作用，派出一支可靠的力量，隨時準備支持我們在世界各地的外交官和我們在國內的國傢夥伴的辛勤工作。”

奧斯汀說，“在國防部內部建立團結。為了保證國防部仍然是世界上最強大的聯合戰鬥力量，我們將繼續在各部門、各司令部、各軍種和各戰區之間建立統一的努力和任務。我們將確保有意義的軍民合作，保障我們的政策和任務中民事和軍事投入的適當平衡。我們將在國防部最高層展示團隊精神，並期望在每個層面上都能做到這一點，因為我們知道，協同工作將確保在保護和捍衛我們的國家方面取得最大的成功。”

他強調，“正如我在確認聽證會上所說，我們需要資源與戰略相匹配，戰略與政策相匹配，政策與美國人民的意願相匹配。我相信，把我們的努力集中在我在這裡闡述的優先事項上，將有助於我們制定這種政策，形成這種戰略，並獲得這些資源。我希望你們將考慮如何協助這一努力。感謝你們對我國的服務和對國家安全的承諾。我期待着與你們每個人合作，共同建設一個準備好迎接明天挑戰的部門。”