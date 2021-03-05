美防长致信全军提三大优先工作事项：优先考虑中国挑战

美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）3月4日向五角大楼全体雇员发表备忘录，并介绍了拜登政府领导下的国防部接下来的三大优先工作重点。其包括：保卫国家、照顾我们的人民和通过团队合作取得成功。

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奥斯汀写道，“作为国防部长，我致力于确保国防部发展正确的人员、优先事项和任务目的，以继续保护我们的国家免受国内外敌人的侵害。这将需要调整我们的优先事项和能力，以适应不断变化和动态的威胁环境。我们将这样做的方式，是基于一个清醒的评估我们的战略需求，并认识到建立和维持一个强大的劳动力和团结在我们的部门，整个国家和我们的盟友和世界各地的合作伙伴的重要性。”他提出，“三个优先事项：保卫国家、照顾我们的人民和通过团队合作取得成功，这些将指导我们的努力。”

“保卫国家”

就“保卫国家”，奥斯汀称，“击败新冠疫情。对我国安全的最大近似挑战是新冠疫情的威胁。国防部将继续采取大胆而迅速的行动，支持联邦政府战胜该疾病的努力，保卫部队不受其影响，并与我们的国内和国际伙伴合作，保护我们的国家免受未来潜在的新型和致命病毒的侵害。我们将继续为联邦政府的疫苗接种工作提供直接支持，并鼓励军事人员参与疫苗接种，以保持准备和能力，继续在国内外保护我们的国家。这两项挑战都要求我们积极努力，向人们宣传和教育现有疫苗和保护措施的安全性和有效性。”

奥斯汀称，“将中国作为优先考虑的挑战。国防部将优先考虑把中国作为我们的头号步履挑战，并发展正确的作战概念、能力和计划，以加强威慑力和保持我们的竞争优势。我们将确保我们的对华方针在整个企业中得到协调和同步，以推进我们的优先事项，在政府整体战略中纳入国内和外交政策，通过我们的联盟和伙伴关系得到加强，并得到国会两党的支持。”

奥斯汀续指，“应对先进和持续的威胁。即使在我们应对中国加速竞争的同时，我们也将确保我们做好充分准备，应对并有效遏制来自俄罗斯、伊朗和朝鲜的民族国家威胁，并瓦解来自暴力极端主义组织的跨国和非国家行为体威胁，例如那些在中东、非洲、南亚和中亚活动的组织。我们将寻求在必要时强加费用，同时利用我们的所有工具来降低与对手升级的风险，并应对低于武装冲突水平的挑战。我们将继续保持对先进威胁的可信威慑力，并将以透明和有原则的方式调整我们在世界各地的驻军规模。”

奥斯汀谈到，“国防部的创新和现代化。国防部将以与动态威胁形势相匹配的速度和规模进行创新。这将要求我们的联合作战概念的进步，并致力于快速实验和能力的部署。必要时，我们将剥离不再满足我们安全需求的遗留系统和项目，同时为未来进行明智的投资。反过来，我们将提高部队的效率，保证在有争议的复杂作战环境中的行动自由。”

他称，“应对气候危机。我们面临着日益严重的气候危机，它正在影响我们的任务、计划和能力，必须采取雄心勃勃的立即行动来应对。根据总统的指示，我们将把气候问题提升为国家安全的优先事项，把气候考虑因素纳入部门的政策、战略和合作伙伴的参与中。我们将把气候风险评估纳入我们的战争游戏、建模和模拟中，我们将加强任务复原力，并部署优化能力和减少我们自身碳足迹的解决方案。在可能的情况下，我们将努力带头为国家采取考虑到气候因素的替代办法。”

“照顾我们的人民”

就“照顾我们的人民”事宜，奥斯汀指出，“发展我们的人才。作为一个部门，我们最重要的资产是我们的人员。由于我们的军职和文职人员，我们仍然是世界上最杰出的战斗力量，我对我们应对今天和明天安全挑战的能力从来没有这么有信心。为了保持这一优势，我们将在国防部创造增长和发展的机会，投资于培训和教育，并创造新的晋升机会，以推动我们所有工作人员，文职和军事人员的晋升和保留。我们将集中力量培养员工队伍的各种技能和能力，消除限制我们的员工作为国防部工作的伙伴充分发挥潜力的障碍。”

奥斯汀说，“建立复原力和战备状态。当我们充分接受不同的背景、经验和思想时，我们就能保持和加强部队的战备状态，发展保护美国所需的能力。国防部将以我们的价值观为引领，在我们工作的各个方面和我们所做的每一件事中建立多样性、公平和包容性。包容性将推动整个企业的创新解决方案，创造一个建设性的环境，让每个人都有充分贡献的空间。我们绝不吝啬对员工的支持，我们将保护军人及其家属以及文职员工的安全、健康和福利。此外，我们将与总统、退伍军人事务部以及跨机构密切合作，确保在退伍军人及其家属服役后的很长一段时间内，我们都能为他们提供适当的支持。”

他表示，“确保负责任的领导。有些行为与我们的价值观相悖，破坏了我们的准备工作，并使我们的有效性处于危险之中，但在我们的员工队伍中仍然存在。国防部各级领导将负责为我们的员工建立一个安全的环境，并保证我们对任何不按照国防部最高标准行事的人表现出迅速而明确的问责。特别是，我们不会容忍性攻击和性骚扰。同样，极端主义也给国防部带来了复杂而独特的挑战。我们必须直面这一挑战，努力在队伍中永久地消除极端主义。这些努力，除其他外，将确保我们为国防部的每一个成员提供一个安全和支持性的地方为他们的国家服务，一个没有歧视、仇恨、骚扰和恐惧的地方。”

“通过团队合作获得成功”

在谈到最后的“通过团队合作获得成功”一项时，奥斯汀指，“与我们的盟友和伙伴联手。我们的盟友和伙伴是力量的倍增器，是我们保护国家的最大战略资产之一。当我们面对跨越国界的复杂挑战时，我们的成功将取决于我们如何与世界各地的朋友密切合作，以确保我们的共同利益和促进我们的共同价值观。我们无法单独履行我们的责任，也不应该尝试。相反，我们将与我们的盟友和伙伴协商，并在适当的时候，我们将共同行动。在一个国家可能缺乏独特能力的地方，其他国家将填补这一空白，使我们作为一个团队比我们个别部分的总和更强大。”

他称，“与我们的国家合作。保护美国需要各个层面的团队合作：州、地方、部落和联邦。它需要与所有与我们的国家安全息息相关的人合作：我们的跨机构、国会、私营企业和美国人民。此外，它还需要以外交为主导，外交是我们与世界接触的主要手段，也是我们选择的首要国家安全工具。我们将加倍致力于对国家安全采取合作性的、全国性的办法，以建立共识，推动创造性地解决危机，并保证我们从一个强大的位置上发挥领导作用，派出一支可靠的力量，随时准备支持我们在世界各地的外交官和我们在国内的国家伙伴的辛勤工作。”

奥斯汀说，“在国防部内部建立团结。为了保证国防部仍然是世界上最强大的联合战斗力量，我们将继续在各部门、各司令部、各军种和各战区之间建立统一的努力和任务。我们将确保有意义的军民合作，保障我们的政策和任务中民事和军事投入的适当平衡。我们将在国防部最高层展示团队精神，并期望在每个层面上都能做到这一点，因为我们知道，协同工作将确保在保护和捍卫我们的国家方面取得最大的成功。”

他强调，“正如我在确认听证会上所说，我们需要资源与战略相匹配，战略与政策相匹配，政策与美国人民的意愿相匹配。我相信，把我们的努力集中在我在这里阐述的优先事项上，将有助于我们制定这种政策，形成这种战略，并获得这些资源。我希望你们将考虑如何协助这一努力。感谢你们对我国的服务和对国家安全的承诺。我期待着与你们每个人合作，共同建设一个准备好迎接明天挑战的部门。”