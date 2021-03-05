联合国就提格雷问题依然尚无共识

联合国安理会周四闭门讨论埃塞俄比亚提格雷问题，但尚无共识，未能就此发表共同声明。

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联合国安理会就Tigré提格雷问题尚无共识，尽管尼日尔ˎ 突尼斯和肯尼亚赞同，但俄罗斯ˎ 中国和印度反对。

据本台RFI记者Carrie Nooten周五（2021年3月5日）发自纽约（New York）的报导，美国ˎ 英国和欧洲面对异议，感到出其不意。之前的所有努力用于说服非洲国家在非洲调解失败后，继续前进。呼吁召开本次会议的爱尔兰还事前准备了一份共同声明草案。

尊重主权的原则

俄罗斯ˎ 中国和自元月开始的新非常任理事国印度，都迅速表明了反对就政治危机批注，理由总是尊重主权 - 安理会的立场依然仍在形成之中。

法广存档图片 ： 美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德 - Image d'archive RFI : Linda Thomas-Greenfield est l’ambassadrice américaine à l'ONU. © REUTERS - POOL 路透社

如果得以实现，共同声明也将只是就人道危机而言。联合国担心，自去年十一月以来的局势停滞，以及联合国人员无法与难民联络。安理会中的西方成员要求调查侵犯人权，为明确责任收集资料。

美国关注提格雷

安理会本月轮值主席ˎ 美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）紧急关注提格雷局势，这一冲突直接威胁地区和平与安全。