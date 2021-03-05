香港：北京勾勒改革旨在控制候选人

北京要在香港推行爱国者治港，就需要修改原有的选举制度，以期在保留民主外壳的同时，严格控制政治生活。

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中国中央政府有意在香港这一英国前殖民地落实爱国者才能发挥政治作用的原则。当地媒体在北京对外宣布之前就已公开了未来的选举改革细节。

据本台RFI记者陈翡周五（2021年3月5日）发自香港的报导，在北京尚未公开其计划在香港硬性推出的选举改革细节之时，当地媒体就已流出众多消息说，被称之为“五个超级区议会席位”，即立法会里最民主的区议会界别五个席位将被取消，立法会席位总数由目前的70席增加至90席。区议员不再有资格进入特首选举委员会，这是针对反对派在2019年区议会选举中赢得压倒性的胜利。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Une scène du Parlement de Hong Kong - Salle de réunion. Photo du 25/11/2020. © REUTERS - LAM YIK 路透社

香港特首选举委员会人数由1200人增至1500人，旨在冲淡原本就已稀少的民主派声音。香港47名亲民主派人士依然在押，他们因在反对派初选中所起到的作用，而被控涉嫌串谋颠覆国家政权。

香港新一届立法会选举将再度延后

为了落实上述变化，新一届香港立法会选举在延后至2021年九月之后，还会再延后一年至2022年九月。以期在保留民主外壳的同时，严格控制政治生活。作为对2019年反亲北京地方行政团队示威的回应，中国人大在去年底强行推出的国安法，从根本上终结了政治自由。