美参院一致通过限制孔子学院法案，拟削减联邦院校拨款

美国国会参议院两党3月4日一致通过了一项法案，加强对大学校园内孔子学院地控制，这是议员们对中国官方宣传工具加以法律控制的最新措施。

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美国会参议院周四在没有进行唱票表决的情况下，一致同意通过了由路易斯安那州共和党参议员肯尼迪（Sen. John Kennedy)提出的《对各国资助美国大学校园机构的关切法案》（The CONFUCIUS Act，"孔子法案")。目前尚未得知众议院将于何时对该法案进行审议，其将在众议院表决通过和拜登总统签字后正式成为美国法律。据悉，该法案将削减任何在校园内设有孔子学院的学院或大学的联邦拨款，除非有关院校能确保对其校内设有的孔子学院拥有全部管理权，包括对其给出的资助款项和人事任免的管理。

肯尼迪通过声明表示,"孔子学院除了名义上受中共控制外，其他方面都受中共控制。它们是威胁学术自由和言论自由的宣传中心，毫无羞耻之心，每天都有太多的美国学校成为这种政治骗局的受害者。该法案将赋予高校对驻地孔子学院的完全控制权，恢复校园内的思想自由。几个月前，参议院就一致通过了《孔子法案》，今天我的同事们再次这样做，对学生和教育工作者来说是个好消息。我希望众议院和我们一起将该法案送到总统的办公桌上"。

美国官员推动关闭孔子学院已经有一段时间了。共和党籍前国务蓬佩奥（Mike Pompeo)曾于去年9月表示，希望在2020年底前关闭美国国内所有的孔子学院。截止去年9月，美国国内的大中小教育机构中仍有75家孔子学院，特朗普政府则于同年8月宣布认定孔子学院美国中心为隶属中国政府的外国使团，要求孔子学院人员跟驻美国的外国使领馆人员一样接受美国国务院的相关行政管理，包括向国务院登记相关资料。

此外，被拜登总统提名的候任中央情报局局长伯恩斯 (William Burns) 2月24日在参加参议院确认听证会时表示，如果他是美国院校的负责人，他也会建议关闭孔子学院。