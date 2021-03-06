美參院一致通過限制孔子學院法案，擬削減聯邦院校撥款

美國國會參議院兩黨3月4日一致通過了一項法案，加強對大學校園內孔子學院地控制，這是議員們對中國官方宣傳工具加以法律控制的最新措施。

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美國會參議院周四在沒有進行唱票表決的情況下，一致同意通過了由路易斯安那州共和黨參議員肯尼迪（Sen. John Kennedy)提出的《對各國資助美國大學校園機構的關切法案》（The CONFUCIUS Act，"孔子法案")。目前尚未得知眾議院將於何時對該法案進行審議，其將在眾議院表決通過和拜登總統簽字後正式成為美國法律。據悉，該法案將削減任何在校園內設有孔子學院的學院或大學的聯邦撥款，除非有關院校能確保對其校內設有的孔子學院擁有全部管理權，包括對其給出的資助款項和人事任免的管理。

肯尼迪通過聲明表示,"孔子學院除了名義上受中共控制外，其他方面都受中共控制。它們是威脅學術自由和言論自由的宣傳中心，毫無羞恥之心，每天都有太多的美國學校成為這種政治騙局的受害者。該法案將賦予高校對駐地孔子學院的完全控制權，恢復校園內的思想自由。幾個月前，參議院就一致通過了《孔子法案》，今天我的同事們再次這樣做，對學生和教育工作者來說是個好消息。我希望眾議院和我們一起將該法案送到總統的辦公桌上"。

美國官員推動關閉孔子學院已經有一段時間了。共和黨籍前國務蓬佩奧（Mike Pompeo)曾於去年9月表示，希望在2020年底前關閉美國國內所有的孔子學院。截止去年9月，美國國內的大中小教育機構中仍有75家孔子學院，特朗普政府則於同年8月宣布認定孔子學院美國中心為隸屬中國政府的外國使團，要求孔子學院人員跟駐美國的外國使領館人員一樣接受美國國務院的相關行政管理，包括向國務院登記相關資料。

此外，被拜登總統提名的候任中央情報局局長伯恩斯 (William Burns) 2月24日在參加參議院確認聽證會時表示，如果他是美國院校的負責人，他也會建議關閉孔子學院。