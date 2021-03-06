美欧领导人同意共同暂停飞机补贴争端关税 ，协调应对中国

美国总统拜登（Joe Biden）与欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）3月5日进行了通话交谈。双方同意把因飞机补贴争端而实施的价值数十亿美元的进口关税暂停四个月，并致力于就飞机补贴争端达成全面持久的解决方案。白宫的声明提到，双方领导人还同意就美欧之间共同关心的问题进行协调，包括中国、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰和西巴尔干地区。

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冯德莱恩周五通过推特表示，“很高兴能在今天下午与拜登总统通话。作为我们的欧美伙伴关系的一个新开端，我们同意暂停与空客-波音公司飞机和非飞机产品争端有关的所有关税，初步期限为4个月。我们还承诺解决这些争端。”她说，“我们还讨论了双方作为盟友共同面临的许多挑战： 应对新冠病毒大流行，为未来的世界做好准备；保护我们的气候；成立贸易和技术委员会和支持世界民主”。

冯德莱恩另在欧盟发表的声明中指出，“作为这一新开端的象征，拜登总统和我同意暂停对空客-波音公司争端中对飞机和非飞机产品征收的所有关税，初步期限为4个月。我们都承诺根据各自贸易代表的工作，集中精力解决我们的飞机争端。这对大西洋两岸的企业和行业来说都是一个极好的消息，对我们未来几年的经济合作也是一个非常积极的信号。”她说，“拜登总统和我还讨论了我们作为盟友共同面临的许多挑战。首先，新冠病毒大流行病和疫苗。欧盟和美国都是疫苗的主要生产国，为了全球供应链的良好运行，我们有强烈的合作兴趣。”

冯德莱恩说，“为了让世界更好地做好面对未来大流行病的准备，改善全世界的卫生安全，我邀请拜登总统参加5月21日在罗马举行的全球卫生峰会。然后，我们讨论了我们在气候行动方面的合作以及我们保护地球的共同责任。我热烈感谢拜登总统重新加入《巴黎协定》。我们同意在今年于格拉斯哥举行的第26届缔约方会议之前就这个问题进行接触。在这方面，我将很高兴迎接约翰·克里（John Kerry）参加下一次学院会议。我感谢拜登总统邀请我参加他正在召开的地球日气候峰会。”

冯德莱恩说谈到，“然后，我们讨论了我们经济关系的未来。我提议建立一种植根于我们共同价值观和原则的新伙伴关系。我还建议设立一个部长级贸易和技术理事会，以应对创新挑战。我认为这是建立我们跨大西洋技术联盟的关键论坛。在外交政策方面，我们同意作为志同道合的伙伴加强合作，在国际环境迅速变化的背景下支持民主、稳定和繁荣。我们将在与北约的密切合作下这样做。”她表示，“我们对俄罗斯有着共同的战略前景。我建议我们密切协调我们的政策和措施，特别是在东欧问题上。我们分享了我们对乌克兰局势的看法。”

华盛顿方面，白宫的声明写道，“拜登总统强调了他对欧盟的支持，以及他对修复和振兴美国-欧盟伙伴关系的承诺。注意到我们共同的价值观和世界上最大的贸易和投资关系，领导人同意暂停与世界贸易组织（WTO）飞机争端有关的关税四个月，并努力在世界贸易组织解决这些长期存在的争端。他们讨论了美欧密切合作的重要性，以遏制新冠病毒大流行和加强全球卫生安全，追求可持续的全球经济复苏，应对气候危机，并加强民主。 领导人还同意就共同关心的问题进行协调，包括中国、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰和西巴尔干地区。”