英国将发布新全球战略下外交国防评估报告：提升应对中国能力

英国政府推迟公布的后脱欧时代国防和外交政策审查报告将于3月16日公布。该报告承诺将在“全球英国”的新战略下重新设定英国的国防及外交事务优先事项，并向印太地区倾斜，旨在对中国形成民主制衡。

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综合英国《卫报》及路透社5日报导显示，英国首相府发言人当天宣布，英国政府将在本月接连发布两份文件，为后脱欧时代英国国防及外交政策发展指明方向。英国政府将首先在3月16日公布一份国防及外交政策评估报告，此后于22日还将发布一份具体国防文件，详细叙述英国武装部队发展的五年计划。

报导指，将于本月中旬发布的这份“综合性评估报告”将阐明脱欧后的英国在地缘政治中扮演的角色，重新设定英国的“国际优先事项”。报告主张把资源向印太地区倾斜，提升英国在南亚和东亚的军事和外交地位。此前，英国首相约翰逊(Boris Johnson)曾将这份报告称作“自冷战结束以来，对英国外交、国防、安全和发展政策最重大的评估。”

据《卫报》提前获得的内容显示，英政府即将公布的计划包括投资 “面向中国的能力”，以 “更好地理解和应对中国带来的系统性挑战”，网络安全问题亦将受到特别关注。英国还将在印太地区 “追求更深入的参与”，并更经常地在海外部署武装力量，以及加强对 “国家级威胁”地探测、威慑和应对。据了解，其中需要解决的关键问题包括英国 “伊丽莎白女王”号航母的部署细节。该航母很快将开展服役后的首次海外部署，并将巡航印太地区或会部署在北京具有主权声索的南海海域。

据了解，约翰逊届时将宣布改革世界卫生组织的计划，并重申美国仍然是英国最重要的盟友。在反映英国脱欧问题时，报告补充说，英国应该准备在 “符合我们利益的地方”与欧洲出现异议。相关的报告审查和推出工作因新冠疫情而一再推迟。近期，人们曾希望约翰逊1月到访印度与印度总理莫迪举行峰会，亦作为英方推出新战略的跳板。

报导提及批评人士则认为，英国缺乏在远东地区发挥重大影响力的实力，虽然首相约翰逊在去年11月宣布大幅增加国防预算开支，但对外援助预算被削减，而国防领域的收入预算压力依然存在。英政府将于22日发布的国防文件中，还会列出英国武装部队现代化的计划。英国国防部门和一些防务企业将对这些文件进行“仔细审查”，以帮助政府确定英国武装力量的优先发展方向。

预计国防指导文件将确认把英国陆军规模从名义目标8.2万人削减至7.25万人，尽管其实际规模为7.53万人。老旧的 “挑战者”坦克可能会被削减三分之一左右。对于保守党政府即将宣布的这些计划，在野的工党则敦促英政府实事求是。工党的影子国防大臣希利（John Healey）说，以前的战略审查 “野心过大，资金不足，最终削弱了武装部队的基础。”他强调，“这次审查不能犯同样的错误，不能回避艰难的决定”。据英政府消息人士介绍，他们预计报告将是一份相对较短的愿景性文件，实际上是对约翰逊政府提出的 “全球英国”战略的定义，关键细节将在随后公布。

由于疫情带来的阴霾仍未褪去，约翰逊的访印计划不得不推迟到春季晚些时候进行。此前，英方已经邀请莫迪以及韩国和澳大利亚的领导人出席6月份英国作为东道主的七国集团（G7）领导人会议。近日，英首相府还证实，已经要求国防参谋长尼克·卡特（Nick Carter）继续留任至11月为止，而国防部常任秘书斯蒂芬·洛夫格罗夫（Stephen Lovegrove）则转任约翰逊的国家安全顾问。

尼克·卡特的继任者预计将从各军种首长中产生。强有力的竞争者被认为是战略指挥部负责人帕特里克·桑德斯爵士（ Sir Patrick Sanders），以及皇家海军负责人的第一海务大臣托尼·拉达金上将（Adm Tony Radakin）。