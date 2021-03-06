英國將發布全球新戰略下外交國防評估報告：提升應對中國能力

英國政府推遲公布的後脫歐時代國防和外交政策審查報告將於3月16日公布。該報告承諾將在“全球英國”的新戰略下重新設定英國的國防及外交事務優先事項，並向印太地區傾斜，旨在對中國形成民主制衡。

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綜合英國《衛報》及路透社5日報導顯示，英國首相府發言人當天宣布，英國政府將在本月接連發布兩份文件，為後脫歐時代英國國防及外交政策發展指明方向。英國政府將首先在3月16日公布一份國防及外交政策評估報告，此後於22日還將發布一份具體國防文件，詳細敘述英國武裝部隊發展的五年計畫。

報導指，將於本月中旬發布的這份“綜合性評估報告”將闡明脫歐後的英國在地緣政治中扮演的角色，重新設定英國的“國際優先事項”。報告主張把資源向印太地區傾斜，提升英國在南亞和東亞的軍事和外交地位。此前，英國首相約翰遜(Boris Johnson)曾將這份報告稱作“自冷戰結束以來，對英國外交、國防、安全和發展政策最重大的評估。”

據《衛報》提前獲得的內容顯示，英政府即將公布的計畫包括投資 “面向中國的能力”，以 “更好地理解和應對中國帶來的系統性挑戰”，網絡安全問題亦將受到特別關注。英國還將在印太地區 “追求更深入的參與”，並更經常地在海外部署武裝力量，以及加強對 “國家級威脅”地探測、威懾和應對。據了解，其中需要解決的關鍵問題包括英國 “伊麗莎白女王”號航母的部署細節。該航母很快將開展服役後的首次海外部署，並將巡航印太地區或會部署在北京具有主權聲索的南海海域。

據了解，約翰遜屆時將宣布改革世界衛生組織的計畫，並重申美國仍然是英國最重要的盟友。在反映英國脫歐問題時，報告補充說，英國應該準備在 “符合我們利益的地方”與歐洲出現異議。相關的報告審查和推出工作因新冠疫情而一再推遲。近期，人們曾希望約翰遜1月到訪印度與印度總理莫迪舉行峰會，亦作為英方推出新戰略的跳板。

報導提及批評人士則認為，英國缺乏在遠東地區發揮重大影響力的實力，雖然首相約翰遜在去年11月宣布大幅增加國防預算開支，但對外援助預算被削減，而國防領域的收入預算壓力依然存在。英政府將於22日發布的國防文件中，還會列出英國武裝部隊現代化的計畫。英國國防部門和一些防務企業將對這些文件進行“仔細審查”，以幫助政府確定英國武裝力量的優先發展方向。

預計國防指導文件將確認把英國陸軍規模從名義目標8.2萬人削減至7.25萬人，儘管其實際規模為7.53萬人。老舊的 “挑戰者”坦克可能會被削減三分之一左右。對於保守黨政府即將宣布的這些計畫，在野的工黨則敦促英政府實事求是。工黨的影子國防大臣希利（John Healey）說，以前的戰略審查 “野心過大，資金不足，最終削弱了武裝部隊的基礎。”他強調，“這次審查不能犯同樣的錯誤，不能迴避艱難的決定”。據英政府消息人士介紹，他們預計報告將是一份相對較短的願景性文件，實際上是對約翰遜政府提出的 “全球英國”戰略的定義，關鍵細節將在隨後公布。

由於疫情帶來的陰霾仍未褪去，約翰遜的訪印計畫不得不推遲到春季晚些時候進行。此前，英方已經邀請莫迪以及韓國和澳大利亞的領導人出席6月份英國作為東道主的七國集團（G7）領導人會議。近日，英首相府還證實，已經要求國防參謀長尼克·卡特（Nick Carter）繼續留任至11月為止，而國防部常任秘書斯蒂芬·洛夫格羅夫（Stephen Lovegrove）則轉任約翰遜的國家安全顧問。

尼克·卡特的繼任者預計將從各軍種首長中產生。強有力的競爭者被認為是戰略指揮部負責人帕特里克·桑德斯爵士（ Sir Patrick Sanders），以及皇家海軍負責人的第一海務大臣托尼·拉達金上將（Adm Tony Radakin）。