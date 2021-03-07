德籍俄罗斯天然气大亨施罗德：道德化的对华政策注定失败

德国前总理、社民党（SPD）前领袖，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）旗下北溪管道公司（Nord Stream）董事会主席施罗德（Gerhard Schröder）3月4日在德国《商报》和《每日镜报》发表了题为，“道德化的对华政策注定失败”的评论文章。施罗德提出，欧盟必须反对华盛顿对北京的新冷战，否则全球性问题无法解决。

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施罗德在文中写道，“现在，全国人大代表正在北京召开会议，这个假议会的决议却为中国未来的发展和全球关系确定了方向。因此，提出了新的五年计划，确定了2025年前的经济政策框架。”他称，“近年来，全球形势发生了根本性的变化。特朗普时代的政治气候变化、新冠疫情的冲击、西方国家的削弱，都在影响着我们与北京的关系。”他说，“美国新一届总统拜登认为中国是本世纪最大的外交、经济和安全挑战。因此，我们看到，自奥巴马以来，美国政策的特点是一脉相承。美国正在将目光从欧洲转向中国。”

施罗德在文中将欧盟与中国的关系和中美之间的地缘政治竞争对立起来，并将其比喻为“新冷战”。他主张世界多极化、欧洲主权，暗示欧盟成员国在未来的改革中进一步放弃主权权利。当谈到中国问题时，施罗德提到北京镇压香港民主运动，宗教和少数民族亦受到压制。他还承认其在南中国海的扩张主义。施罗德称，以上所有的行为都是“受控攻势”。

就对华政策问题，施罗德提出，“单方面将价值观置于利益之上的道德化外交政策正在达到其极限，与其他国家的关系也越来越密切”。他续称，鉴于全球性挑战，例如气候变化、病毒大流行和移民潮等问题，这种政策似乎已经过时，只能由国际社会共同解决这些问题。施罗德称，“即使中国是一个困难的政治伙伴，我们欧洲人也不应该让自己卷入美国与中国发动的冷酷贸易战。”他强调，德国汽车制造商现在有40%的产量在中国市场销售。

施罗德以现实政治主义信徒自居，并称“任何认为制裁、单边施压甚至军事手段比对话和建立共识更有效的人，从最好的意义上讲，都是天真行事，但很难负责任。”他写道，“对话之路让人疲惫不堪，偶尔会有挫折感。但是，如果没有拥有否决权的中国和俄罗斯的核大国，谁又能认真相信有哪怕一个国际解决方案呢？”

施罗德曾于1998年至2005年凭借社民党和绿党执政联盟支持担任德国总理。担任总理期间，施罗德曾是支持建设向欧洲直接输送俄罗斯天然气的北溪管道项目的大力倡导者。2006年3月在刚卸任总理职位不久后，施罗德便接受了俄罗斯天然气工业股份公司的提名，担任北溪管道公司董事会主席一职。

媒体当时报导作为该公司董事会主席，施罗德年薪达到25万欧元。此外，作为退休的德国总理施罗德还享有每月大约8300欧元的退休金及福利。与此同时，施罗德退休后并在多个咨询公司和企业担任顾问。

2017年，施罗德的名字出现在俄罗斯石油公司（Rosneft）监事会的候选人名单上。当时，该公司正因俄方吞并克里米亚而受到西方制裁。施罗德向媒体表示，他将在这个兼职中获得约35万美元的年薪。施罗德此举随后在德国国内遭到铺天盖地的质疑与诟病。总理默克尔批评她的这一前任说，“我不认为施罗德先生所做的事情是好的”。

西方政客在政治生涯结束后为大型企业或咨询公司效力屡见不鲜，但越来越多的他们在巨额利益的诱惑下，为被本国政府定义为“对手”的外国公司效力和游说。近日，曾在2017年至2019年间担任过奥地利外交部长的卡琳·克奈斯尔（Karin Kneissl）被俄罗斯政府提名为俄罗斯石油公司的董事会成员。媒体报导，预期在这一职位上，克奈斯尔的年薪将达到50万美元。

值得一提的是，克奈斯尔于2018年8月18日举行婚礼时，除了奥地利总理等本国政要参加外，俄罗斯总统普京也应邀专程出席，带去哥萨克族歌手献歌，与她共舞。婚礼上，普京穿深色西装，步出汽车，向穿浅色裙装的克奈斯尔献上一束花并行贴面礼。除了花，普京带去多名哥萨克艺人，为婚礼助兴。视像资料显示，婚礼上，普京和克奈斯尔面带微笑，在宾客围观下携手起舞。临走时，普京用红色签字笔在新人乘坐的婚车车身上画下一个心，写下祝福语句并签名，用德语向新人和宾客道别。