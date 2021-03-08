欧盟准备对缅甸军方下属企业进行制裁

自布鲁塞尔方面消息，据路透社星期一最新看到的两份欧盟内部文件显示，作为对缅甸军方2月1日发动军事政变并于随后血腥镇压民众抗议的反应，欧盟正准备扩大对缅甸军方的制裁范围，将其经营的企业作为制裁对象。

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其中一份日期为3月5日的文件指，外交官们表示，欧盟外长可能会在3月22日举行会议同意这些制裁措施，这些措施将针对 “为缅甸武装部队创造收入或向其提供财政支持”的公司。虽然欧盟对缅甸实行武器禁运，并自2018年以来就罗兴亚人问题针对一些军方高层人士实施制裁，但这些措施将是缅甸发生政变以来迄今为止欧盟作出最重要的回应。

欧盟外交官表示，缅甸军方运营的企业，包括缅甸经济控股有限公司(MEHL)和缅甸经济公司(MEC)很可能成为被制裁目标。它们将被禁止与欧盟投资者和银行做生意。

这些军方企业可谓是缅甸“国中之国”遍布经济领域，从采矿业和制造业到食品和饮料，再到酒店、电信和银行业等。它们是缅甸最大的纳税人之一，随着缅甸在政变前近10年的民主自由化过程中的开放，这些军方企业寻求与外国公司合作。

联合国国际独立事实调查团曾在2019年8月建议对这两家公司及其子公司进行制裁，称它们给缅甸军队提供了额外的收入来源，并或为侵犯人权行为提供资金。联合国称，缅甸军方从国内外商业活动中所获取的收入，极大地提升了其实施严重侵犯人权行为且无需遭受惩罚的能力，国际社会应立即切断与缅甸军方及其所控制和依赖的大批商业企业之间的联系，并开展有针对性的制裁和武器禁运。

上周，欧盟表示，正在暂停向缅甸提供发展援助。不过欧盟尚未暂停对缅甸的贸易优惠政策。德国外长马斯(Heiko Maas)4日表示，新的制裁是欧盟应对政变的经济惩罚计划的一部分。马斯告诉德国议会说，“通过这些措施，我们非常慎重地针对军方的决策者。更多的选择，例如针对军方的经济公司，已经摆在桌面上，很快就可以采取行动。”