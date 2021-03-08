王毅：“中俄组合”团结如山，联手反对“颜色革命”

中国国务委员兼外交部长王毅3月7日在出席两会记者会上，当谈到中俄关系时表示，“世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行。两国要互为战略依托，互为发展机遇，互为全球伙伴，这既是历史的经验，也是时代的要求。”

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会上，苏联电讯社（塔斯社）记者提问称，“中俄是全面战略协作伙伴。疫情如何影响了俄中关系？”王毅回答说，“面对世纪疫情，中俄肩并肩站在一起，背靠背紧密合作，携手抵御新冠病毒，共同抗击‘政治病毒’。‘中俄组合’团结如山，始终是世界和平稳定的中流砥柱。世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行。两国要互为战略依托，互为发展机遇，互为全球伙伴，这既是历史的经验，也是时代的要求。”

王毅说，“今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。双方已商定将条约延期，并赋予其新的时代内涵。这是中俄关系的里程碑，更是新起点。双方将弘扬世代友好、合作共赢的条约精神，继往开来，推陈出新，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系。”

王毅表示，“我们将打造战略互信的典范，坚定支持对方维护核心重大利益，联手反对‘颜色革命’，打击各种虚假信息，维护各自主权和政权安全。我们将打造互利合作的典范，深化‘一带一路’和欧亚经济联盟对接，推动经贸投资合作提质升级，拓展科技创新、数字经济等新兴领域合作。”他说，“我们将打造民心相通的典范，弘扬传统友好，促进人文交流，让中俄友谊薪火相传。我们还将打造公平正义的典范，携手维护多边主义，维护联合国权威，维护国际法和国际关系基本准则，维护全球战略稳定。”

此前，美国国务卿布林肯3日发表任内首场外交政策演讲。他宣布，中国是美国21世纪面临的最大地缘政治考验。布林肯说，一些其他国家对美国也构成挑战，包括俄罗斯、伊朗和朝鲜，其他严重挑战还包括也门、埃塞俄比亚和缅甸，但中国的挑战不一样。他指出，中国是“唯一拥有经济、外交、军事和技术实力来对稳定和开放的国际体系---所有那些我们希望世界以这种方式运转的规则、价值观和关系构成重大挑战的国家。而这个体系最终服务于美国人民的利益并反映美国人民的价值。”

布林肯说，华盛顿将与中国在应该的时候竞争，在可以的时候合作，在必要时对抗，但他指出，无论是哪种形式“我们都要以实力地位来跟中国接触。”他强调，美国应对中国挑战时必须与盟国和伙伴合作，“因为我们的团结力量让中国更难忽视。”演讲中，布林肯表示，“支持我们的民主制度是外交政策的当务之急。”否则，正中俄罗斯和中国的下怀，“它们寻找每一个机会质疑我们民主的力量。”布林肯亦提出，美国“将不通过昂贵的军事干预或试图用武力推翻专制来促进民主。”