脱欧红人法拉奇宣布退出英国政坛 将关注三大议题上Cameo挣钱

英国独立党前领袖奈杰尔·法拉奇（Nigel Farage）3月6日通过推特宣布，自己辞去了英国改革党领导人的职务，在从政近30年后离开了英国和欧洲政坛。法拉奇将保留英国改革党荣誉主席头衔。这位因过去数十年来要求英国脱欧并最终达成这一目标的备受争议的政客宣布，在离开政坛后他可以通过传统和社交媒体来影响英国舆论，就像他之前作为政党领导人一样。

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法拉奇作为英国独立党领导人曾带领该党在2015年英国大选中获得了超过14%的选票。他在推特上发布的一段10分钟的视频中宣布，如今英国已经脱欧成功，并称自己“实际上实现了我设定的目标”，“30年后，这已经是足够的活跃从政了”。他补充说，“但我不会退休，哦，不，天哪，我不会。”

法拉奇表示，现在将专注于“很多其他我想争取和推动的事情”。他列举的清单中最重要的是“中共对我们整个生活方式的影响越来越大”。他说，“实际上，英国建制派又一次向他们进行了出卖。我认为这是一场大的教育运动，我将为此而奋斗。”

法拉奇随后将矛头对准其眼中英国教育体系对年轻一代的“政治灌输”。他说，“我们的孩子在学校被灌输。而且这从七八岁开始，一直到大学。我们没有教年轻人批判性思维，他们已经被政治宣传了”。这位英国右翼政治家说，“我认为在许多情况下，（现有教育）鼓励人们憎恨这个国家和它所代表的一切。”

法拉奇还提出在退出政坛后将专注于环保问题。他说，“还有一些我非常关心的环境原因，例如我们的海洋健康以及……让我们种树！” 法拉奇此前曾担任过长达20年的欧洲议会议员，并曾七次参加英国大选力争下议院议员席位，但从未能赢得一个席位。

值得一提的是，法拉奇随后还宣布入驻近年来快速走红的Cameo应用。用户通过Cameo这个应用可以付费给名人网红，让他们通过录制的一段短视频说出私人定制信息，比如送上生日祝福，或者讲段子等等。想要让这些名人说自己的话，要价从5美元到3000美元不等。法拉奇为每则定制的短视频祝福收取69.7欧元。

事实上，不少美国名人、政客及体育明星等都加入了这一赚取额外收入和与粉丝互动的途径。法拉奇此举虽也引来取笑和批评声音，但也有评论指出，这比某些欧美领导人在退休后于大型跨国公司挂名担任顾问，为外国大企业或政府进行游说赚钱来得更为透明。