菅义伟据报将成为首位访问拜登白宫的外国首脑

自华盛顿方面消息，美国新闻网站Axios3月7日援引消息人士的话报导指，美国总统拜登计划最快4月邀请日本首相菅义伟到访白宫并举行首脑会谈。届时，菅义伟将成为拜登政府自1月上台后，首位获邀赴美举行面对面会谈的外国首脑。

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另就共同社8日报导，多名日本政府相关人士透露，日美两国政府朝着最早4月实现首相菅义伟访美，与总统拜登举行首次面对面首脑会谈的方向，展开了协调。分析人士指出，拜登对菅义伟的邀请将向美国盟友和伙伴，及包括中国在内的潜在对手发信号，美日同盟仍将是二战后印太地区安全框架的关键。此次邀请也将标志着拜登政府在疫情期间的外交政策将部分恢复正常，拜登将开始在白宫椭圆形办公室与外国领导人举行面对面的会晤。

白宫拒绝确认即将举行的会议，该会议尚未最终确定，可能会滑落到春季的晚些时候，而疫情状况是一个关键因素。此外，美日印澳四国首脑将于周末举行线上会议。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀预计也将于下周访日，并与日方召开由两国外长和防长共同出席的安全保障磋商委员会（2+2会议）。

日本官房长官加藤胜信8日就菅义伟访美明确表示，具体日程并未敲定。另一方面，他也强调“将关注新冠疫情，朝着尽早（访美）展开协调”。此前，拜登已经与加拿大和墨西哥两国首脑，及欧盟委员会主席冯德莱恩以在线形式举行了会谈，但面对面会谈尚未实施。