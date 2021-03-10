德外长：拜登说美国回来了，我们回答德国伴你们左右

德国外交部长马斯（Heiko Maas）3月9日在出席活动时发表演讲表示，美国和欧盟要承诺采取共同方式，“当俄罗斯、中国或其他国家威胁到我们的安全和繁荣、民主、人权和国际法的任何地方进行反制”。

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马斯周二以视频参与的方式参加了华盛顿智库布鲁金斯学会主办的，题为“21世纪的美德和跨大西洋关系：发起弗里茨·斯特恩主席（Fritz Stern，德国犹太裔美国历史学家）研讨会”。他在演讲中指出，中国行为的挑战性和对抗性越来越大，俄罗斯也越来越咄咄逼人，如何应对这些挑战对欧洲与美国同盟关系的未来将是一个关键。

马斯在演讲中说，“下周是 《二加四条约》签订30周年，该协议将全部主权归还给了德国。弗里茨·斯特恩将这一历史时刻称为‘德国的第二次机会’。一个建立一个强大、持久的欧盟的机会，一个在国内建立更强大、更有弹性的民主的机会。我们知道，我们应该感谢谁给我们这个机会：感谢我们的朋友和盟友，特别是感谢美国。”他说，“但是，弗里茨·斯特恩也提醒我们，第二次机会取决于什么：接受他所说的 ‘可靠和理性的政策’。这就是我们今天在谈论德国的全球责任时应该牢记的。”

马斯说，“理性、可靠性和责任感必须齐头并进。因为只有这三者结合起来，德国的外交政策才有可能实现。让我从最令人向往的因素开始：理性。女士们，先生们，政治中的理性今天受到了威胁，在我们所有的自由民主国家。我们都在经历 ‘另类事实 ’如何侵蚀对我们机构的信任。”他说，“对美国国会大厦的袭击可能是一个令人震惊的高潮。但这并不是阴谋论的力量和仇恨的传教士第一次试图分裂我们。就在去年夏天，抗议者试图进入柏林的国会大厦。”

马斯说，“亲爱的朋友们，我们决不能让这种情况发生。唤起理性的力量对于民主在数字时代的生存至关重要。我作为德国外交部长说这番话，是因为拜登总统说得很对：‘外交政策和国内政策之间不再有明确的界限’。事实上，我们在国外的信誉和实力是以我们在国内的团结来衡量的。在过去十年的经济和金融危机中，我们本应更加注意这一点。我们急于帮助那些我们认为‘大到不能倒 ’的银行和公司--华尔街而不是百姓街。这在我们许多民众中留下了苦涩的味道。民粹主义者利用了这一点。”

马斯说，“但我们已经吸取了教训。今天，我们把我们的人：工人、企业主、家庭放在我们对策的核心位置。我们正在支持那些不裁员的公司。而且，我们首次建立了一个欧洲共同方案，以减轻失业风险。这是缩小国内分歧的一种方式。在国外，我们必须加强与其他民主国家的国际合作。拜登总统提议的‘民主峰会 ’可以重振我们的纽带。仇恨言论、操纵和虚假信息正在侵蚀我们对彼此的信心。我们需要更好的监管，在国际上也是如此。而我们显然不能把这项任务仅仅留给大科技公司。”

马斯称，“在过去的四年里，我们欧洲人常常独自持有这种观点。事实上，我们在很大程度上是孤独的。因此，我与我的法国同事和朋友让-伊夫·勒德里昂一起创建了一个多边主义联盟，一个由全球几十个伙伴和志同道合的国家组成的团体，以保护基于规则的国际秩序。我们一起研究如何让我们的社会更具弹性。以及如何在网上和网下一样保护人权。”他说，“我希望，在未来几个月里，我们能够在这项工作的基础上再接再厉，在美国重返谈判桌的情况下。我们可以利用理性的力量，振兴我们国内的民主制度，并使国际事务恢复稳定。”

当谈到可靠性时，马斯表示，“对德国来说，由于其历史上曾发生过可怕的失败，可靠性意味着知道我们的立场，以及与谁的立场。”他说，“在30年前的一次演讲中，弗里茨·斯特恩描述了这对我们的意义。‘德国’，他说，‘必须利用它的力量、财富、对和平与理性的追求，不只是在口头上提到欧洲，而是要帮助把它变成现实。这个基准今天和30年前一样有效’。这就是为什么我们在这场大流行病中同意建立一个7500亿欧元的救援计划，作为欧洲联盟一起。”他说，“这就是为什么我们决定共同购买新冠疫苗。在这个过程中出现了错误。但我们作为一个欧洲采取行动是正确的。如果不这样做，欧洲大陆就会四分五裂，大国出价比小国高。相反，到目前为止，欧盟为人均接种疫苗的人数是俄罗斯或中国的两倍。”

马斯谈到，“欧洲的齐心协力是保持欧洲团结的基础。欧洲主权是让世界听到我们的声音的前提条件。我们的目标是建立一个能够为其邻国带来稳定的欧洲。而只有这个强大、开放和团结的欧洲才能继续成为美国的相关伙伴。对欧洲主权的投资意味着对跨大西洋伙伴关系的投资。”他表示，“有人认为，冷战结束后，这种伙伴关系就失去了意义。因为我们共同的敌人已经消失了。这是大错特错的。我们的伙伴关系从来不是建立在恐惧之上，而是建立在自由和共同价值观之上。而这些价值观依然存在。苏联已经消失了，但我们正共同面对新的共同挑战。新冠病毒大流行病和气候变化是最具生存意义的挑战。它们需要跨大西洋的领导和团结。”

演讲中，马斯谈到，“说到贸易，女士们、先生们，我们也应该打破关税和惩罚性措施的循环。这不是伙伴们相互对待的方式! 上周宣布暂停空客-波音公司争端关税，是在此基础上迈出的关键一步。欧美可以携手建立一个以人为本的经济模式。保护就业和中产阶级是我们的共同任务，布林肯上周刚刚解释了这一点。”他说，“但这不应该让我们不讨论公平的部门贸易协定。事实上，这种协议可以提高社会标准--并增加我们的全球影响力。”

马斯问道，“女士们，先生们，我们如何与一个更具挑战性和对抗性的中国创造一个公平的竞争环境？我们又该如何应对一个更具侵略性和压迫性的俄罗斯？”他表示，“回答这些问题对我们联盟的未来至关重要。加强北约的政治作用将是一个重要步骤。但更重要的是，我们必须承诺采取共同的办法。”他补充说，“对我来说，这意味着在俄罗斯、中国或其他国家威胁到我们的安全和繁荣、民主、人权和国际法的任何地方进行反击。”

马斯说，“在过去的几年里，我们对欧洲的国防和安全进行了大规模的投资。自2014年以来，我们的国防开支已经增加了50%。而且我们将坚持这条道路。我们强化了我们的法律，以保护我们的数字基础设施免受外国影响，特别是我们的5G网络。”他说，“我们已经对莫斯科和北京对民间社会的打击及其违反国际法的行为做出了回应。而且我希望我们能够恢复跨大西洋的联合定向制裁方法，因为这种方法在过去四年里已经崩溃了。而作为一个贸易国，我们致力于维护自由海路。就在几天前，作为德国政府，我们决定首次向印太地区派遣一支海军部队。”

马斯强调，“当我们的利益和价值观受到威胁时，我们必须站出来捍卫它们。”他续称，“但拜登总统在慕尼黑指出，‘让东方与西方对立 ’不符合我们的利益，这也是正确的。我们多次告诉上届政府，在一个相互联系的世界中，‘脱钩’是行不通的，因为我们都面临同样的全球挑战。外交意味着与困难的行为者接触，特别是在符合我们利益的情况下。”他举例这些可合作的方面包括，西巴尔干地区问题、利比亚问题、伊朗核协议谈判问题和阿富汗局势等。

马斯说，“‘美国回来了’是拜登总统两周前在慕尼黑发出的信息。‘德国伴你们左右’是我们今天的回答。”他谈到，“弗里茨·斯特恩在书中介绍了他一生中认识的‘五个德国’，他的结论是：‘德裔美国人的理解是历史、政治和我自己的生活所决定的’。”马斯说，“我只想补充一点，这个德国是想和你缔结一个跨大西洋的新政。作为我们共同为民主而战的理性声音，作为欧洲和世界的可靠伙伴。作为一个负责任的盟友和朋友，与你们一起努力使这个世界变得更加美好。”