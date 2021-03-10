欧洲议会最大党团通过首份对华政策战略文件：提出欧中走向三大可能

欧洲议会最大党团、欧洲人民党（EPP）近日通过了首份欧中关系立场性文件，并突出双方关系应向公平和互惠的方向发展。欧洲人民党3月10日通过推特表示，“中国的宏大战略削弱了欧盟。因此，我们必须改变政策以保持欧洲的优势。”

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对此，波兰前外长、欧洲议会对美关系代表团主席西科尔斯基（Radek Sikorski）通过推特表示，“与中国在可能的地方合作，在需要的地方竞争，在必要的地方对抗。今天，欧洲人民党通过了我的‘欧洲与中国关系’战略文件。”该文件题为，“欧盟-中国关系--迈向公平互惠的伙伴关系”。欧洲人民党在推特上写道，“我们希望与中国在共同关心的领域开展合作。中国拥有14亿人口，代表着广阔的市场，作为三大经济体之一，中国在解决全球问题中不可或缺。”

欧洲人民党表示，“我们积极肯定关于欧盟-中国全面投资协定（CAI）的政治协议。欧洲人民党将仔细审查，同时考虑到中国的人权状况。欧盟不应该在其价值观和原则上妥协。”文件指出，“为避免不公平竞争，欧盟应制定‘竞争中立工具’，确保中国国有企业在欧洲市场的竞争中立性。欧盟委员会应成立一个特别工作组，提高成员国和欧洲企业的认识，并向中国当局施压，以消除强制技术转让和侵犯知识产权保护的行为。中国在欧盟5G网络开发领域的参与应该被仔细审查，同时那些被认为是安全威胁的公司必须被排除在欧盟27国的任何5G相关企业之外。”

这份文件写道，“中国古代皇帝声称他们的统治受到超自然的授权。他们相信，上天将中国指定为‘中央王国’，是世界的中心，是有史以来最强大、最和谐、最富有、最智慧的帝国。中国共产党推广的当代叙事强烈地建立在过去的基础上。他们强调五千年来，中国一直是世界的中心，是最强大、最和谐、最富有、最智慧的帝国。他们强调，五千年来，中国一直是世界的中心，但后来西方列强对‘神圣秩序’进行了非自然的破坏。今天，中国领导人承诺恢复中国据称应有的地位，从而恢复世界的‘自然’状态。”

文件称，“与所有的历史叙事一样，中国的历史叙事也是已被证明的事实和意识形态主张的汇编。中国比其他国家‘更有历史’的概念并没有得到考古学研究的支持。而且，中国历史见证了强盛期、衰落期、王国战乱期、外族统治期，以及受外来思想和影响而发生的根本性变化。”

文件称，“一个从马克思、列宁、毛泽东、邓小平和现在的习近平那里汲取意识形态的政党，声称是受命于天更是值得怀疑。”文件称，“变成民族-共产主义意识形态的历史叙事不能界定21世纪基于规则的多边秩序中的关系。这可能是一把双刃剑，因为每个国家都可以挖掘出历史上对其邻国的‘证明’的不满。如果我们想维护欧洲和亚洲邻国之间的和平和相互尊重的合作，那么，在界定边界和领土归属方面，几百年前的地图不能优先于国际法。”文件补充说，“中国，以其多变的历史、丰富的文化、哲理和创新的工艺，数百年来一直吸引着欧洲人的目光，激发着欧洲人的灵感和真诚的愿望。”

文件提到，“2019年3月，欧盟委员会将中华人民共和国定性为一个合作伙伴、一个利益冲突的谈判伙伴、一个经济竞争者和一个系统性对手。鉴于新冠病毒大流行的政治后果和所谓的香港国安法的实施，对新疆、西藏和台湾更积极地追求长期目标，无视多边体系和国际协议，中国的恶性影响扩散，未能履行基本人权义务，我们认为这种四方面的方法已经过时。”

欧洲人民党表示，“作为欧盟的伙伴，中国应该尊重自己的国际义务，而现在还不是这样。系统性竞争越来越可以被视为我们关系中压倒一切的范式；但是，我们不应忽视与中国继续对话的必要性。”文件指，“我们必须承认，中国现任领导层的态度越来越强硬，已经脱离了集体领导的方法，重新拥抱了一种个人崇拜。全球范围内的民主与专制之争，是决定我们与中国关系的重要因素。因此，合作和经济交流的空间缩小了。”

文件称，“2020年，中国是欧盟的主要贸易伙伴。这毫无疑问，经贸关系必须是欧盟与中国合作的核心，但不是其唯一的决定性因素。然而，利益是不对等的。双方在当前战后国际秩序赖以建立的价值和准则这一根本问题上存在分歧。欧洲以尊重民主、法治和人权为指导，而中国则是一党专制国家。然而，我们需要努力使我们的经济相互依存的利益最大化；我们也必须解决现有的不平衡问题。”

文件指，“欧洲公司对中国和其他地方不断恶化的商业环境和来自中国公司越来越多的不公平竞争感到震惊。与此相伴的是，中国对个别成员国和欧盟的外交采取了更具对抗性的做法。欧洲的大学、研究人员、记者和民间社会行为者不仅在中国工作时，而且在欧洲工作时都会受到压力、审查和威胁。当中国当局认为其官方理论和政策受到挑战时，就会出现这种情况，这对欧洲价值观的扩散以及企业和公民的公平和平等条件产生直接影响。”

欧洲人民党指出，“欧洲公民认为，由于中国的强硬态度和在成员国中日益增加的存在，他们的欧洲生活方式正在受到挑战。欧洲感到关切的是，缺乏透明、公平和平等的规章制度损害了竞争，对他们的生活弊大于利。”欧洲人民党在该战略文件中随后提出的政策建议方面包括：合作解决全球问题，捍卫基于规则的国际秩序，系统性竞争--维护欧洲利益。文件还以新冠疫情为例，研究了欧中关系的现状。文件还谈到，欧盟正面临着与中国在不同领域的系统性竞争，包括经贸关系层面等。

文件提及，针对欧盟内部的公共和学术讨论问题，“北京正试图影响欧洲社会的公共话语。它的目的是将自己的政治叙事强加于人，并对欧洲内部的批评声音进行审查。”文件称，“意见、言论、宗教和结社自由是我们自由民主国家的基本原则。在欧洲，批判性思维被视为我们参与式民主的基本要素。对中共来说，我们欧洲模式的这些建国原则属于‘七股反动潮流’，属于中国需要镇压的‘西方邪恶’。”文件指，“与此同时，中国正越来越多地利用欧洲的这些自由来塑造其议程。虽然我们的媒体、大学、智库和社交媒体渠道对中国进行透明的辩论是受欢迎的，也是丰富的，但必须挑战操纵公共话语的秘密手段。”

文件表示，“这些干预措施往往不为人知，但却针对我们的核心价值和原则。与通常的软实力公共外交不同，有人创造了‘锐实力’一词来描述这些操纵性外交政策的新策略。”欧洲人民党对此提出的政策建议则包括，“筛选外国媒体投资；支持独立的中国研究和新闻工作；促进、支持和资助独立新闻和自由媒体；反击中国的假新闻运动和强加的叙事方式；捍卫人权和基本权利；要求释放人权活动家；继续为香港出头；欧洲对使用强迫劳动的产品的进口颁布禁令；支持中国的宗教自由等。”

另就欧盟在中美关系紧张领域的立场，文件表示，“中美关系的状况具有全球影响，尤其是全球流行病进一步加剧了现有的紧张关系。大国竞争无疑正在转变为大国较量。在这种情况下，欧盟必须采取一种既能维护自身利益，又能与两个主角保持工作关系的立场。”文件指，“只有欧盟作为一个整体，才有机会让其成员国，在中美争夺首要地位的情况下保持自主性。为了不被这两个地缘政治巨头挤压，欧盟需要保持有原则但务实的外交政策。捍卫多边主义及其机构，以及尊重基于规则的秩序是捍卫欧盟立场的根本。这就需要实施制裁，以捍卫欧洲的利益。”

文件称，“这可能会导致暂时的挫折或失望，例如北京可能对我们的商业利益进行报复。然而，从长远来看，这将加强基于透明规则的国际体系。为了实现这一目标，欧盟需要发挥领导作用，重新建立与美国的联盟。这也应该与其他民主、志同道合的国家一起进行，因为这些国家对中国在遵守国际规则方面的选择性很警惕。欧洲人民党欢迎欧盟-美国对华对话的建立，并呼吁就强制技术转让或加强多边机构等领域进行有力的讨论，在这些领域，共同的方法不仅是可取的，而且是必要的。欧洲人民党进一步呼吁欧盟、美国和其他民主国家在全球范围内推行雄心勃勃的民主支持议程，以回击正在蔓延的专制主义，支持人们对自由的渴望，并加强民主的快速恢复的能力。”

文件认为，“根据这些努力的结果，欧盟与中国的关系可能按照三种不同的情况发展。它们包括：(a) 积极的设想--参与和合作；(b) 中立方案--共存和混水摸鱼；(c) 消极情况--较量和冲突。”欧洲人民党最后表示，“欧盟的对华政策应基于以下原则。尽可能合作；必要时竞争；必要时对抗。这种方式使欧盟能够灵活应对双边关系的发展。然而，参与需要双方的兴趣和对现有规则的遵守。因此，我们期待中国能够兑现自己的承诺。有选择地适用基于规则的国际秩序是不可接受的。我们期待北京方面的不歧视和开放，以及愿意接受责任和问责，这是其在全球舞台上的作用增强所带来的（影响）。”

文件称，“欧洲人民党支持与中国进行有原则的、务实的、注重实效的接触。欧盟不应该在其价值观和原则上妥协。欧洲人民党呼吁欧洲机构和欧盟成员国利用一切手段说服中国领导层，将其令人鼓舞的国家变成国际社会负责任的成员。”