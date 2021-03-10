洪都拉斯总统否认美国指控卷入贩毒

美国纽约的一桩贩毒诉讼案可能会卷入洪都拉斯国家元首，埃尔南德斯总统对此予以否认。

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在中美洲，埃尔南德斯于2014年当选洪都拉斯总统。美国司法怀疑他为走私可卡因过境提供便利，并获得金钱回报。

据本台RFI记者Loubna Anaki周三（2021年3月10日）发自纽约（New York）的报导，洪都拉斯总统曾经可能动用其国家的军队和安全部门用于保护贩毒组织。这是纽约的联邦检察官在对一名被控贩毒嫌犯的起诉书中所述。

美国怀疑洪都拉斯总统卷入贩毒

这名美国检察官认为，洪都拉斯总统可能收了贿赂，为走私毒品进入美国予以方便。论据是有一名关键证人表示，听到了埃尔南德斯总统和这名被控贩毒嫌犯之间的一段对话内容。这名嫌犯于去年在迈阿密（Miami）被捕。纽约检察官认为，洪都拉斯总统是一名同谋犯，尽管其目前暂时没有受到任何指控。

洪都拉斯总统否认涉嫌卷入贩毒

洪都拉斯总统谴责美国的无端指控。埃尔南德斯总统反驳说，其领导的政府摧毁了众多贩毒组织，其打击贩毒的政策造成许多敌人试图要把他扳倒。这桩案件中嫌犯的律师也对纽约检察官手中关键证人的诚信提出质疑。

法广存档图片 - Image d'archive RFI: Le président du Honduras Juan Orlando Hernández en 2019 à Washington. AP - Jacquelyn Martin

美国与洪都拉斯关系面临新考验

2019年10月，洪都拉斯总统的兄弟因涉嫌贩毒，被判有罪。这桩案件将对美国与洪都拉斯之间关系带来新风险。