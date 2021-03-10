美中官员据报将于下周在阿拉斯加举行2+2会晤

彭博社3月10日援引消息人士的话报导指，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）将于下周在阿拉斯加与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和中国国务委员兼外长王毅举行会谈。

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此前，香港《南华早报》周二早些时候援引消息人士的话称，中美两国正在讨论布林肯(Antony Blinken)和杨洁篪在阿拉斯加举行会晤的可能性。这样的会议将是美国总统拜登今年1月上任以来两国高级外交官的首次会晤。该名拜登政府高阶官员对路透说，讨论中的会议将不是总统层级，“但会是非常高的级别。”

该官员说，“我们正在与中国讨论关于高层对话的可能性。我不能透露更多了，不过我会说是在近期。”白宫发言人普萨基（Jen Psaki）周二在例行新闻发布会上，被问及有关阿拉斯加会议的报导时表示，拜登政府与中国进行了“直接接触”，但“目前没有敲定或确认任何细节”。她说，“我们不会隐瞒我们的担忧，但我们也会寻找合作的机会。”

对此，彭博社财经记者赛莉娅穆赫辛（Saleha Mohsin）周三报导指，“据消息人士透露，拜登团队将于下周在美国的地盘上与中国官员举行首次面对面会谈。布林肯和沙利文将与中国的王毅和杨洁篪在阿拉斯加举行会谈。”