菅义伟透露计划4月上半月访问美国

自东京方面消息，日本首相菅义伟3月12日表示，有意在4月上半月访问美国，并与总统拜登直接会晤。预计他将成为首位与拜登面对面会谈的外国首脑。菅义伟周五在官邸举行的政府与执政党联络会议上透露了此事。具体细节将根据日本国会日程等进行调整。

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据共同社报导，作为会谈议题，菅义伟提到了新冠疫情、全球变暖、涉华相关问题、朝鲜绑架日本公民问题。菅义伟称，“将确认日美间的配合与协作。”日本内阁官房长官加藤胜信随后在记者会上说，“期待进一步强化包括日美同盟在内的日美关系，为实现自由开放的印度太平洋而确认紧密合作。”

加藤胜信强调称，“在国际局势瞬息万变的情况下，日美首脑面对面交换意见极有意义”。此外，日本外相茂木敏充在记者会上表示欢迎称，“这反映了拜登政府对强化日美同盟的有力参与。”

加藤在记者会上透露已与美方就确保防疫措施万无一失达成了一致。他介绍称，日本政府代表团人数将缩减至必要最小限度，菅义伟和所有随行人员均会接种疫苗。设想规模为80至90人左右。

东京时间星期五晚，菅义伟和拜登将举行包括澳大利亚和印度在内的四国首脑在线会谈。两人在1月28日的电话会谈中就尽早实现菅义伟访美并进行面对面磋商达成了共识。据悉，菅义伟上一次出国访问是去年10月历访越南和印度尼西亚。