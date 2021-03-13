沙利文：已与欧方就解决对华关切的共同方法开始磋商

美国国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）3月12日在出席记者会上表示，他与国务卿布林肯（Antony Blinken）和中国的高级外交官员下周会面时，将提出对中方在香港问题上的行动和涉及技术的安全风险的担忧。

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布林肯和沙利文将于3月18日在阿拉斯加的安克雷奇与中华人民共和国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和国务委员王毅举行会晤。此前，布林肯将先与日韩官员在东京和首尔进行会晤。周五的白宫记者会上，沙利文告诉媒体称，“今天上午，总统主持了有史以来第一次四国首脑会议”。他说，“在会议期间，每一位领导人都独立地将这一事件称为‘历史性的’，因为它巩固了一个由强大的民主国家组成的集团，这些国家将共同努力，确保一个自由和开放的印度洋-太平洋。”

沙利文说，“总统在开幕致辞中指出，这是他上任以来第一次主办的多边首脑会议，这是有目的的。这反映了他的观点，即我们必须在共同的事业中团结民主盟友和伙伴，以及他对印太地区对美国国家安全的核心地位的信念。”他说，“会议期间，领导人讨论了关键的区域问题，包括南海和东海的航行自由和不受胁迫的自由；朝鲜核问题；以及缅甸的政变和暴力镇压。 总统和他的同行们还谈到了专制和民主之间的模式竞争，并表示相信，尽管有挫折和不完善的地方，但民主是为人民提供和应对21世纪经济、社会和技术挑战的最佳制度。我不得不说，在会议过程中，尽管我们正处于艰难的时期，但对未来的乐观感却充分展现出来。”

沙利文说，“四位领导人确实讨论了中国带来的挑战，他们明确表示，他们都对中国不抱任何幻想。但今天的会议从根本上讲并不是关于中国的，大部分的焦点都集中在紧迫的全球危机上，包括气候危机和新冠疫情。而关于新冠疫情，这四位领导人今天做出了大规模的联合承诺。凭借印度的制造，美国的技术，日本和美国的资金，以及澳大利亚的物流能力，四国承诺在2022年年底前，向东盟，印度洋和太平洋地区及其他地区提供10亿剂量的疫苗。”

沙利文说，“领导人还商定，他们将在年底前亲自会晤，并启动了一系列工作组，其中包括一个将帮助制定5G和人工智能等关键技术标准的新兴技术小组，以及另一个将帮助我们四国应对这一日益增长的威胁的网络问题小组。这些小组将在我刚才提到的将于年底前举行的首脑会议上取得成果。”针对在访问日韩后，与中方官员的阿拉斯加会谈计划，沙利文说，“我们已经谈了很多关于我们的基本战略，即在早期建立实力地位。在过去50天的工作之后，布林肯国务卿和我将以强势姿态与中国高级代表会面。”

介绍完拜登政府采取的国内政策后，沙利文说，“我们重振了我们在亚洲和欧洲的联盟。上周，与欧洲方面一起，我们同意在长期的波音与空中客车公司的争端中暂停征收关税。我们对俄罗斯毒害纳瓦尔尼（Aleksey Navalny）的事件做出了强有力的联合回应。我们已经开始与欧洲伙伴进行深入磋商，就我们对中国的关切采取共同的方法。”他说，“在亚洲，就在过去的几天里我们与韩国和日本达成了新的部队和基地驻扎协议。现在，我们已经将‘四国对话’提升到了一个新的水平。”

随后的提问环节中， 彭博社记者问，“在今天早上的四方对话会议上，总统和他的同行们是否讨论了微软Exchange邮件系统受到的网络攻击？我也想知道他们是否讨论了芯片短缺，半导体的短缺问题。有没有什么解决办法？”对此，沙利文说，“在今天的谈话中，他们没有谈及太多细节，而是讨论了最近的网络攻击和半导体问题。事实上，作为新兴技术工作组的一部分，领导人同意研究这个供应链问题，包括与半导体有关的问题，以确保我们在未来不会出现关键材料的短缺，无论是半导体还是稀土。”

沙利文说，“在网络方面，这个新的网络工作组背后的推动力不仅仅是SolarWinds事件或微软Exchange邮件系统事件，美国正在紧急应对这两起事件，还包括日本、印度和澳大利亚在过去几周和几个月内遭受的网络攻击”。他补充说，“因此，这是我们面临的来自国家行为者和非国家行为者的共同挑战，我们确实打算使四方对话成为网络合作的核心工具。”随后有记者问，“你能不能斩钉截铁地说，微软Exchange的黑客事件是中国干的？”沙利文回答说，“今天站在这里无法提供证据，但我向你们保证，我们将在不久的将来的某个时间点确定这次袭击的来源。我们不会隐瞒真相；我们会站出来，说出我们认为是谁实施了这次袭击。”

会上，有记者问，“你认为针对中国的关税和出口管制会是会谈的一部分吗？而中方需要做什么才能让美国回调关税和出口管制？”沙利文说，“我不指望，例如，第一阶段的贸易协议会成为下周的主要话题。这是我们的努力，目的是向中国政府明确传达美国打算如何在战略层面上开展工作，我们认为我们的基本利益和价值观是什么，以及我们对他们的活动的关切是什么。无论是在香港、新疆，还是在台湾海峡，或者，坦率地说，我们今天从我们的四方伙伴那里听到的问题：他们对澳大利亚的胁迫，他们在尖阁群岛周围的骚扰，他们对印度边境的侵略。”

沙利文说，“因此，这将更多地停留在这一领域，而不是涉及关税或出口管制问题的细节。但我们将表明，美国将在技术方面采取步骤，确保我们的技术不被用于有损于我们的价值观或不利于我们的安全的方式。我们将在广泛的层面上传达这一信息。”他补充说，“但就这些问题的细节而言，在我们与中国政府就这些问题逐一坐下来之前，我们还有更多的工作要做，要与我们的盟友和伙伴达成一个共同的方针，一个联合的方针。我们也希望在合适的时间点，让拜登政府的其他重要代表、高级经济代表参与这些对话。”

随后记者问，“台湾外长表示，他希望看到更多的与四方对话机制的安全合作。你是否认为，在不同国家之间的协调下，四方对话是一种方式，或许可以增加中国对台湾采取任何行动的潜在成本？而在你们今天上午的讨论中，有没有提到台湾及其地位？”沙利文说，“我们看待这个问题的方式是，四方对话不是一个军事联盟；它不是一个新的北约，尽管有一些宣传如是说。它是什么，是一个机会，这四个民主国家作为一个集团，并与其他国家，在经济、技术、气候和安全的基本问题上工作。因此，我不打算详细说明安全的要素是什么样子的，因为作为一个新兴机构，我们还有工作要做，以确定议程是什么样子的。”

沙利文说，“我们知道的是，基础广泛的海上安全已经是四方议程的核心，人道主义援助和救灾以及我们军队在这一领域的工作已经列入议程。在从航行自由到更广泛的区域安全问题等一切问题上，我们将何去何从，不仅在领导人层面，而且在工作层面也必须加以解决。因此，我们将看到在今后几个月中如何开展这项工作。”路透社记者后提问说，“我们报道，印度很可能阻止其移动运营商携带或使用华为的电信设备。这是美国欢迎的事情吗？”沙利文说，“美方已经表达了对华为的担忧，以及华为与中国政府和军事机构人员之间的关系。所以这是印度做出的主权决定，但我们当然认为这也符合我们做出的决定和主张。”