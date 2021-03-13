美日印澳四国领导人发表联合声明，谈“四方对话精神”

美国总统拜登（Joe Biden）与日本首相菅义伟、印度总理莫迪（Narendra Modi）和澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）在华盛顿时间3月12日举行了四方对话机制（Quad）下的首次领导人会晤。拜登会后通过推特表示，“美国、日本、印度和澳大利亚致力于共同努力，应对我们面临的共同挑战，确保印度洋-太平洋地区的自由和开放。”

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美日印澳领导人会后发表联合声明，就“四方对话精神”加以介绍和定义。

声明写道，“1. 我们召开会议是为了重申我们对澳大利亚、印度、日本和美国之间四方合作的承诺。我们带来了不同的观点，并为自由和开放的印度洋-太平洋的共同愿景而团结起来。我们努力建设一个自由、开放、包容、健康、以民主价值观为基础、不受胁迫限制的地区。我们回顾，我们为实现这一积极愿景所做的共同努力源于一场国际悲剧，即2004年的海啸。今天，新冠疫情造成的全球破坏、气候变化的威胁以及该地区面临的安全挑战，使我们有了新的目标。在2021年3月12日这一历史性时刻，即有史以来第一次四国领导人级别的首脑会议上，我们承诺加强合作，应对我们时代的决定性挑战。”

声明称，“2. 我们共同致力于促进以国际法为基础的自由、开放、有章可循的秩序，以促进安全与繁荣，应对印度洋-太平洋地区及其他地区的威胁。我们支持法治、航行和飞越自由、和平解决争端、民主价值和领土完整。我们承诺与一系列伙伴共同努力。我们重申坚决支持东盟的统一和中心地位，以及东盟的《印度洋-太平洋展望》。四方充满潜力，展望未来；它寻求维护和平与繁荣，并在普遍价值的基础上加强民主复原力。”

声明称，“3. 我们的共同目标要求我们应对最紧迫的全球挑战。今天，我们承诺应对新冠疫情的经济和健康影响，应对气候变化，并应对共同的挑战，包括在网络空间、关键技术、反恐、优质基础设施投资、人道主义援助和救灾以及海事领域的挑战。”

声明补充说，“4. 我们将在我们各国在卫生安全方面取得的进展的基础上，共同努力，扩大安全、负担得起和有效的疫苗生产和公平获取，以加快经济复苏，并有利于全球卫生。我们对本国人民的健康和安全作出了坚定的承诺，但我们也认识到，只要这种流行病继续蔓延，我们任何人都不可能安全。因此，我们将与包括世界卫生组织和疫苗全球取得机制（COVAX）在内的多边组织密切协调，合作加强印度洋-太平洋地区公平获得疫苗的机会。我们呼吁世界卫生组织进行透明和注重结果的改革。”

声明说，“我们团结一致，认识到气候变化是一个全球优先事项，并将努力加强所有国家的气候行动，包括保持与《巴黎协定》一致的温度限制。我们期待着在格拉斯哥举行的第二十六届缔约方会议取得成功。我们将开始就未来的关键技术进行合作，以确保创新符合一个自由、开放、包容和有弹性的印度洋-太平洋。”

声明称，“我们将继续优先考虑国际法在海洋领域的作用，特别是《联合国海洋法公约》(《海洋法公约》)所体现的作用，并促进合作，包括在海上安全方面的合作，以应对东海和南海基于规则的海洋秩序所面临的挑战。我们重申致力于根据联合国安全理事会决议实现朝鲜的完全无核化，并确认必须立即解决日本被绑架者问题。作为缅甸及其人民的长期支持者，我们强调迫切需要恢复民主和优先加强民主复原力。”

声明称，“5. 为了推进这些目标和其他目标，我们将加倍致力于四国参与。 我们将把我们各国的医疗、科学、筹资、制造和交付以及发展能力结合起来，并成立一个疫苗专家工作组，以履行我们对安全和有效分配疫苗的突破性承诺；我们将成立一个关键技术和新兴技术工作组，以促进在国际标准和未来创新技术方面的合作；我们将成立一个气候工作组，以加强全球在缓解、适应、复原力、技术、能力建设和气候融资方面的气候行动。我们的专家和高级官员将继续定期会晤；我们的外交部长将经常对话，每年至少会晤一次”。

四国领导人表示，“在领导人层面，我们将在2021年底之前举行一次面对面的首脑会议。 这些活动的雄心壮志与时俱进；我们致力于利用我们的伙伴关系，帮助世界上最有活力的地区应对历史性危机，使之成为我们所有人都追求的自由、开放、无障碍、多样化和繁荣的印度洋-太平洋。”