美日印澳四方对话领导人开场发言实录

美国总统拜登（Joe Biden）与日本首相菅义伟、印度总理莫迪（Narendra Modi）和澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）在华盛顿时间3月12日举行了四方对话机制（Quad）下的首次领导人会晤。

广告 继续浏览后续

以下是会议期间四国领导人开场发言内容

拜登说，“大家好。我希望我们能够亲自参加，但即使是以这种虚拟的形式，与朋友们相聚也是非常美妙的。我们被提醒，我们正处于全球危机之中，但我们也要克服危机。四方对话是，是在你们刚刚，大家刚刚在那部短片中看到的，在我的前任小布什领导下的204危机，2004年海啸之后创建的。”他说，“首相先生，我记得后来我到日本去看望了那场灾难的后果。你们所经历的一切令人震惊。我们第一次以领导人的身份召集这个小组。我要感谢我的同行们今天的加入。莫里森总理、莫迪总理和菅义伟首相。你们--很高兴你们都来了。就像我说的，我希望我们能一起做这件事。”

拜登说，“这也是我作为总统有机会主持的第一次多边峰会。在这个----在这个时刻，我想我们大家都关心这个目的：一个自由和开放的印度洋--太平洋地区对我们每个人的未来、我们的国家都至关重要。美国致力于与你们、我们的伙伴以及我们在该地区的所有盟友合作，以实现稳定。这是一个特别重要的小组，因为它致力于实际的解决办法和具体的结果。”他说，“而且，我的同行们，如果你们原谅我，我想举一个例子来说明为什么这很重要。有很多例子，但是，昨天，我签署了美国救援计划，使美国人民度过这次大流行病，并启动我们的经济和经济复苏。 这个法案将把有意义的帮助送到我国最需要帮助的人手中。”

拜登说，“因此，本周，经合组织上调了美国今年的预期增长率，作为该立法的结果。事实上，经合组织将其从3.2%翻了一番，达到6.5%；这是1984年以来一年经济增长的最快速度。这一点至关重要，因为经合组织还预测，美国经济增长在‘美国救援计划’（ARP）和增加疫苗接种的推动下，将成为今年全球经济增长的主要动力，我们的贸易伙伴也将因此而在全世界受益。”他说，“但是，要想做好这件事，我们都必须把重点放在创造国内需求和推动全球可持续增长上。我们已经启动了一个雄心勃勃的新的联合伙伴关系，这将促进疫苗生产，并为了全球利益，加强疫苗接种，使整个印度洋-太平洋地区受益。”

拜登说，“我们正在建立一个新的机制，以加强我们的合作，并在我们应对加速的气候变化时提高我们的共同雄心。而且，我们正在重申我们的承诺，以确保我们的区域受国际法的约束，致力于维护普遍的价值观，并且不受胁迫。”他说，“先生们，正如你们所知道的，我们面前有一个重要的议程，但我对我们的前景感到乐观。四方会谈将成为印度洋-太平洋地区合作的重要舞台。我期待着在未来几年与你们大家密切合作。现在，莫迪总理，我把说话的机会交给你。再次，很高兴见到你们。”

莫迪说，“各位阁下--拜登总统、莫里森总理和菅义伟首相，很高兴能与朋友们聚在一起。我感谢拜登总统的这一倡议。阁下们，我们因我们的民主价值观和对自由、开放、包容的印度洋-太平洋的承诺而团结在一起。我们今天的议程：涵盖疫苗、气候变化和新兴技术等领域，使四方对话机制成为促进全球利益的良善力量。”他说，“我认为这一积极的愿景是印度古老的‘天下是一家’的世界大同观念哲学的延伸，它把世界视为一个大家庭。我们将共同努力，比以往任何时候都更加密切，以促进我们的共同价值观，促进一个安全、稳定和繁荣的印度洋-太平洋。”他说，“今天的首脑会议表明，‘四方对话’已经成熟。它现在仍将是该地区稳定的重要支柱。谢谢你们。”

拜登说，“谢谢你”。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）接着说，“莫里森总理”。

莫里森说，“拜登总统，感谢这项出色的倡议，并将我们团结在一起。 我和总理们一样，很高兴见到你。 Namaste、早上好、日语你好（こんにちは），来自澳大利亚的问候。”他说，“当我们在澳大利亚开始新的一天时，天还没有亮。但是，我们作为四方国家的领导人聚集在一起，通过我们的聚会，迎接我认为将是印度洋-太平洋地区新的黎明。”

莫里森说，“历史告诉我们，当各国在战略信任、共同希望和共同价值的伙伴关系中携手合作时，就能取得巨大成就。当世界在一个世纪前摆脱了大战和上一次全球大流行病时，很快就发现出现了大萧条和另一场全球冲突，造成了难以想象的贫困和破坏。”他谈到，“在我们摆脱这场全球大流行病和全球衰退的时候，让我们共同创造一个不同的未来。 现在，印度洋-太平洋地区将决定我们21世纪世界的命运。”

莫里森说，“作为印度洋-太平洋地区四个伟大的自由民主国家的领导人，让我们的伙伴关系成为和平、稳定和繁荣的推动者，并以包容的方式与本地区许多国家分享他们通过东盟表达的开放、包容--包容和有韧性的印度洋-太平洋地区的愿景；通过维护我们的价值观和支持国际法，尊重和支持他们的主权、独立和安全；并解决我们面临的许多挑战，从新冠疫情到气候变化。”他说，“朋友们，你们要知道，澳大利亚在所有这些任务中，虽然寄希望于我们的朋友，但我们从来不会让朋友们去做。 我们会尽自己的一份力量，为大家减轻负担。我很高兴现在将发言交给我的好朋友菅义伟首相。”

菅义伟说，“乔、莫迪先生和斯科莫（ScoMo）：非常荣幸能够和大家一起实现日澳印美领导人峰会，共同实现自由开放的印太。从刚才我们在视频中看到的应对海啸灾难开始，四国在2007年变成了一个外交对话的论坛。”他说，“此后，在克服了2017年前后的一些困难情况后，我们获得了新的动力。去年10月，我们进入了在东京这里举行外长会议的阶段。从那时起不到半年的时间，我们现在举行了这第一次领导人峰会。我确实对这一发展感到很激动。我感谢乔的倡议。”

菅义伟说，“我希望在四国的共同努力下，坚定不移地推进我们的合作，实现自由开放的印太地区，为包括克服新冠疫情在内的本地区的和平、稳定和繁荣做出看得见、摸得着的贡献。昨天是东日本大地震10周年。我们在应对灾难的过程中得到了美国、澳大利亚和印度的大力支持。乔在灾后不久就访问了灾区，并再次表示感谢。”他说，“我期待着今天的讨论能够取得成果。”