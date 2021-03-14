中国领导人习近平步向第三个任期

在中国政治中具有极其重要象征意义的2021年“两会”已本周四（3月11日），随着全国人大十三届四次会议的结束而落下帷幕。北京出台的措施旨在推动中国到2035年时成为世界头号经济强国。这被认为是中国领导人人习近平在为其步向第三个任期做准备。

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本台RFI法文网周日（2021年3月14日）刊出驻华记者拉加德发自北京的采访报导，在此予以着重介绍。

这一报导在开篇中指出，中国主席的名字经常出现在讲话中。在总理人大会议期间讲话时，也有不容置疑的迹象。习近平桌前摆着两个茶杯，而其它政治局委员都只有一个。这是为了保证习主席在位十年后，茶还是热的，2022年中共“二十大”时要再次当选。

法广存档图片：北京一家商店里的陈列 摄于 2021年3月2日 Image d'archive RFI : Plaques avec des images du président Xi Jinping (à gauche) et du fondateur du régime, Mao Zedong, dans un magasin de Pékin le 2 mars 2021. GREG BAKER AFP

专业研究人士想要从茶叶里去读懂玄机或者干脆就看官媒。习近平当然没有红宝书，但他在«人民日报»头条上的次数超过毛泽东当年。维也纳大学东亚学院的现代中国问题专家分析说，这显示习主席自认为是中国共产党的救星，他上位时发现自己完全被腐败的和无能的地方官员所困。通过经常出现在头版上，这加强权力集中于其个人，尤其是通过其所成立的各种委员会，每次都有亲信掌舵。

百年中共与“二十大”

“二十大”前的最后一道线恰逢中共诞辰百年，七月份时将予以大张旗鼓地庆祝，现任主席将是这一纪念活动的核心。清华大学的一名前讲师认为，一切都是在为第三个任期，甚至更长远铺路。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Une vidéo du président Xi Jinping est présentée lors d'une exposition sur la lutte de la Chine contre le COVID-19 dans un centre de congrès qui servait d'hôpital pour les patients atteints de coronavirus le 15 janvier 2021 dans la ville chinoise de Wuhan. © Nicolas Asfouri AFP/Archive 法新社

这样的观点目前仅是猜测。习在党内并非只是交结了朋友，更不用说还有别的挑战。维也纳大学东亚学院的这位现代中国问题专家还认为，习近平想要重振中共，甚至回到初心。这将是一个复杂的过渡，与众多利益相违背。此外，还需面对越来越敌意的外部环境。在一定程度上，这种对华敌意是中国领导层自己挑起的。