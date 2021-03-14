加前总理哈珀：加拿大陷入中美“新冷战”之中

加拿大前总理、保守党人史蒂芬·哈珀（Stephen Harper）3月12日在参加由加国防协会研究所会议（CDA Institut）举办的“渥太华安全会议：安全与国防”年会时表示，西方有关中国没有世界性野心，并会在其国内使用经济实力的传统观点是错误的。他提出，西方需要做好准备，在一个美国在国际舞台上可能不那么占主导地位的世界里，迎接一个更强大、更具侵略性的中国。

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哈珀提出，如今整个世界已经再次陷入到“两个超级大国之间的冷战”当中，但这次的主角并非美苏，而是中美两国。与此同时，俄罗斯已经沦为和伊朗一样的“干扰者”，而加拿大这种“中等强国”仍然能够发挥作用，却无法依靠自己塑造结果。

哈珀称，“是的，像加拿大这样的中等强国仍然可以发挥作用……但我认为我们不应该这样想——尤其是对于我们这样的国家，我们可以完全独立于两大巨头（中国和美国）确定路线。”二战结束后，美国和苏联以及两国的盟友之间进行了长达数十年的冷战。而在谈及对苏联的最大继承者俄罗斯的看法时，哈珀评论称，尽管俄罗斯仍然“具有战略重要性”，由于该国如今的经济体量相对较小，这使得它无法与中美处在同一水平上，甚至沦为“世界上最大的干扰者”，就像伊朗和朝鲜等流氓国家一样，“是一个黑客、破坏者、雇佣兵”，他说。

哈珀谈到，虽然美国仍然是当今世上的“卓越力量”，但他认为，“美国身为主导或压倒性力量的那一天已经过去了”。“中国现在是美国在一系列领域的竞争对手：经济、安全，坦率地讲，还有(政府)系统的竞争，”他补充道，每个超级大国周围的集团没有像美国和苏联身为全球主要竞争对手时那般明确，恰恰相反，“这种竞争虽然激烈且日益加剧，却也涉及到一定程度的互相依赖，这是苏联和美国之间（的冷战）所不具备的。”

哈珀认为，相比于以往的传统领导角色，美国已经发生了“巨大的变化”，这在一定程度上要归结于前任美国总统特朗普的孤立主义政策，但更像是“美国政治的一种趋势”。他续指，无论是在特朗普的领导之下，还是看样子会在拜登任内延续，美国都在（国际事务中）退步，这是对国际秩序的重大破坏。他说，“（国际舞台上）发生了一个巨大的变化，特别是自我卸任以来，美国真的从很多传统的领导角色中退了出来”。他补充说，“中国现在是美国在一系列领域的竞争对手。”

哈珀表示，“多年来，所谓的中国专家对中国的解读是完全错误的。中国不是一个孤立和被动的国家，而是一个有霸权野心的大国。”2015年卸任加国总理一职的哈珀谈到，当他执政时，北京对自己的野心比较谦虚，但他认为这些野心一直存在。哈珀说，“中国咄咄逼人的所有支柱都已经到位，任何人都可以清楚地看到”。他说，“习主席不同的是，他对中国的野心变得更加明显地直言不讳。”

哈珀指，倘若中国的生活水平达到与西方发达国家同等的水平，其可能将构成一个更大的挑战。“这将意味着，中国的绝对（经济）规模将是美国鼎盛时期(经济)实力的三倍……”哈珀说，“这绝非可以掉以轻心的事情。”他补充道，部分其他国家，例如印度正试图在超级大国的竞争中跨越障碍，在加强与中国的经济关系的同时，通过提升与美国的安全关系来保护自己免受霸权野心的影响。与此同时，尽管像加拿大这样的“中等强国”也身为（全球）竞争的一部分，由于缺乏经济和安全影响力，它们无法依靠自身塑造结果。

哈珀称，对加拿大来说，一个挑战是防止中国国有企业控制加方的资源领域，他此前领导的政府已经采取相应的防止措施。他表示，加拿大不应该允许华为或中兴这样的中国科技巨头参与其核心数据和科技服务，包括5G无线网络的开发。哈珀在发言的大部分时间里，并没有具体谈及特鲁多政府的行对华政策。

哈珀强调，即使在他在任时，关于支持将华为排除在加拿大5G网络之外决定的证据也是压倒性的。他说，“每个与安全（问题）有关的人都是断然拒绝，就像没有辩论一样”。就华为5G设备在加拿大的应用问题，特鲁多政府尚未给予明确答复，虽已公开表示仍在进行审查，但没有提出何时能就此问题作出决定的日期。

哈珀说，他认为中国和西方之间的“技术分叉”是不可避免的，因为两个社会对技术的态度截然不同。他说，在西方国家，人们担心“隐私、监控、大科技公司对个人数据的使用”。与此同时，“整个中国的技术体系都是为此而设计的”，他说。