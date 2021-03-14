德国两州议会选举：绿党和社民党获胜 基民盟双双惨败

德国的2021年是个超级选举年，有六个州议会选举，9月26日将举行德国国会大选。

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本周日，超级选举年开锣，莱法州和巴符州举行了州议会选举。当天18点投票结束后，德国电视一台很快报道说，根据暂时的统计，巴符州现任绿党籍州长克莱奇曼和莱法州现任社民党籍州长德莱尔全都选举获胜。他们两位都是颇受欢迎的州长。

今年，两州选民投票率大约都占65%。但由于新冠疫情，邮政投票者在两州占了半数或半数以上。这使选票统计需要的时间更长。根据德国电视一台和电视二台当晚公布的暂时统计结果，两位颇受欢迎的州长全都再选获胜。巴符州由绿党领导的绿黑联盟和莱法州由社民党领导的红绿黄联盟全都可以继续执政。

右翼民粹选项党在两州都有微小的损失，但在两州都有望保持第三大党的地位。在两州损失惨重的都是是默克尔所在的基民盟。在巴符州，基民盟甚至打破1950年以来最低记录。基民盟秘书长塞米尔当晚承认了基民盟的失败。

就在选举前不久，两位基民盟议员在为德国企业牵线搭桥向中国购买口罩时，向德国企业收取了数十万欧元的回扣。丑闻曝光后，基民盟声望大跌。多方认为，这不利于基民盟的选举。但最大党基民盟似乎江郎才尽，无力抵抗新冠病毒第三波大流行，也让一些民众感到失望。

人们当然希望，从州议会选举看到9月德国国会大选的走向。柏林出版的《每日镜报》认为，由于新冠感染数据重又上升，以前是楷模的德国政府似乎无力抗击第三波疫情，给人们带来了心灵创伤，导致人们对执政大党基民盟抗疫无方的失望。基民盟不断失去民心，证明了这一点。9月26日的国会大选，谁能获胜，目前尚难定夺。可以肯定的是，有闯劲，有远见，能给德国带来新未来的党派将赢得选举。不能指明未来道路的保守党派会成为输家。