约翰逊要加强网络防御 英新报告据称将俄罗斯视为最大国家威胁

英国首相约翰逊（Boris Johnson）3月13日通过首相府声明表示，英国需要提高防御外敌进行网络攻击的能力。他说，新技术的影响将堪比一个世纪前空军的出现。约翰逊是在英国政府下周将公布期待已久的国防外交综合审查报告之前发表的这一评论，该报告被称为自冷战以来英国最重大的战略报告。

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约翰逊在声明中说，“网络力量正在彻底改变我们的生活和打仗的方式，就像100年前的空中力量一样”。他将于下周二向英国议会提交一份国家安全战略的长期审查报告。首相府说，“审查将阐述网络技术对我们生活方式的重要性，无论是在战场上击败敌人，让互联网变得更安全，还是开发尖端科技改善人们的生活”。2019年，英国在国防方面的支出为590亿美元，占其GDP的2.1%，高于其他欧洲大国，但远低于美国军费3.5%GDP的支出。

就媒体报导新战略包含裁军计划，英国国防部周六回应指，相关报导“在现阶段仅是猜测”。约翰逊说，英国国家网络部队，包括间谍、国防官员和科学家将在英格兰北部建立一个永久性基地，因为政府试图促进伦敦以外的地区发展。其将针对的威胁包括外国防空系统和英方认为是严重罪犯或恐怖分子的人的通讯装置。

英国《每日邮报》14日报导称，在将于周二宣布的这一报告中，英国将把俄罗斯视为“敌对国家”，把中国主要当作商业 “竞争对手”。这份100页的报告题为“竞争时代的全球英国”。一位消息人士告诉该报说，“俄罗斯是一个敌对国家，中国是一个全球性的挑战。对中国的做法是：必要时竞争，可能时合作，必要时反制”。