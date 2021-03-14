美日印澳首脑联名刊文：致力于建立一个自由、开放、安全和繁荣的印太地区

美国总统拜登（Joe Biden）与日本首相菅义伟、印度总理莫迪（Narendra Modi）和澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）在华盛顿时间3月12日举行了四方对话（Quad）机制下的首次领导人会晤。四国领导人并于13日在《华盛顿邮报》发表了题为“我们四国致力于建立一个自由、开放、安全和繁荣的印度洋-太平洋地区”的联名文章。

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四国领导人表示，“2004年12月，印度尼西亚沿海的大陆架移动了两米，造成了现代历史上最大的潮汐之一，并在印度洋周围造成了几乎前所未有的人道主义危机。由于数百万人流离失所，数十万人丧生，印太地区发出了求救的号角。我们四个国家共同响应了这一号召。澳大利亚、印度、日本和美国，一个致力于通过务实合作取得成果的民主国家集团，协调了向需要帮助的人们提供的快速人道主义援助和救灾工作。我们的合作被称为 ‘四方对话’，诞生于危机之中。它在2007年成为外交对话，并在2017年获得新生。”

文章称，“现在，在这个整个印太地区相互联系和充满机遇的新时代，我们再次被召唤共同行动，支持一个需要帮助的地区。自海啸以来，气候变化变得更加危险，新技术彻底改变了我们的日常生活，地缘政治变得更加复杂，一场大流行病摧毁了世界。在这一背景下，我们再次承诺实现一个自由、开放、有韧性和包容性的印太地区的共同愿景。我们正在努力确保印太地区是无障碍的、有活力的，受国际法和航行自由及和平解决争端等基本原则的制约，并确保所有国家都能在不受胁迫的情况下作出自己的政治选择。近年来，这一愿景日益受到考验。这些考验只会加强我们共同应对最紧迫的全球挑战的决心。”

文章续指，“我们各国政府多年来一直密切合作，星期五，我们在 ‘四方对话’历史上第一次作为领导人召开会议，推动最高级别的有意义的合作。为了加强我们对一个开放和自由的地区的追求，我们同意合作应对新技术带来的挑战，并合作制定规范和标准，以指导未来的创新。显然，气候变化既是一个战略优先事项，也是一个紧迫的全球挑战，包括对印太地区的挑战。这就是为什么我们将与其他国家一起努力，加强《巴黎协定》，并加强所有国家的气候行动。我们坚定不移地致力于我们人民的健康和安全，我们决心结束新冠疫情大流行，因为只要该流行病继续存在，任何国家都不会安全。”

文章称，“这一流行病是近代历史上对健康和经济稳定的最大威胁之一，我们必须合作努力，阻止它的蔓延。现在，我们正在发起一项雄心勃勃的努力，以帮助消灭新冠疫情。我们承诺共同扩大和加快印度安全、可获得和有效疫苗的生产。我们将在每个阶段进行合作，以确保疫苗在整个印太地区的分发到2022年。我们将把我们的科学智慧、资金、强大的生产能力和长期的全球卫生伙伴关系结合起来，与包括世界卫生组织和‘新冠肺炎疫苗实施计划’（COVAX）基金在内的多边组织密切合作，增加拯救生命的疫苗供应。”

文章称，“我们的疫苗倡议将由一个四国疫苗专家工作组指导，该工作组汇集了来自澳大利亚、印度、日本和美国的最敏锐的科学领袖，以满足该地区的迫切需要。尽管大流行病使我们无法亲自会面，但我们将在2021年底之前会面。我们今天作出的承诺必须转化为印太地区更健康和更繁荣的明天。我们自豪地宣布这些大胆的步骤，并渴望开始我们各国为实现这些步骤而必须开展的工作。结束该大流行病并从中恢复，应对气候变化，以及推进我们共同的区域愿景，将不是一件容易的事。”

文章表示，“我们知道，没有协调与合作，我们不可能也不会成功。我们将更新和加强我们在东南亚的伙伴关系，从东南亚国家联盟开始，与太平洋岛屿合作，并使印度洋地区参与进来，以迎接这一时刻。‘四方对话’是一个由志同道合的伙伴组成的灵活团体，致力于推进共同愿景，确保和平与繁荣。我们欢迎并将寻求与所有赞同这些目标的各方合作的机会。”

四国领导人表示，“在过去的几个月里，我们每个人都对我国人民和世界所遭受的苦难感到悲痛。但在这个黑暗的时刻，我们的伙伴关系为照亮未来的道路提供了希望的火花。我们的民主基础和对参与的承诺使我们团结在一起。我们知道，我们可以通过有目的、有决心地共同应对全球危机，为我们国内人民的安全和繁荣提供保障。我们从悲剧中唤起团结和克服困难的力量和复原力。我们再次承诺建立一个自由、开放、安全和繁荣的印太地区。”