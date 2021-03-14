跨美墨边界入美 无伴只身移民儿童暴增 美救灾机构被命令介入

综合法新社路透社报导，由于跨越美墨边界入境美国的无伴移民儿童数量暴增，收容场所爆满，美国当局遭到批评，被指把移民儿童长时间关在过度拥挤的收容场所。因此美国总统拜登政府13日下令让联邦紧急事故管理总署（FEMA）协助处理问题。

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上任近2个月的拜登政府正面临移民增加的压力。他拒绝延续前总统特朗普对无证移民零容忍政策，似乎让移民受到鼓励而尝试入境美国。由于成人移民与家庭一被逮到，还是会被送回墨西哥，但美国当局会处置那些无人陪伴的儿童，协助他们住进美国亲戚家。

据报道，目前美国卫生及公共服务部（HHS）一共扣留约8800名移民儿童，另有数百名儿童受美国海关与边境保护局（CBP）管理，而且每天持续有人入境。光是今年2月，海关与边境保护局就在南部边界拘留9457名无人陪伴的移民儿童。现在各场地都已过度拥挤，疫情限制更加剧对当局的挑战。

美国国土安全部表示：联邦政府正在回应西南部边界人员抵达数量破纪录的情形，包括无人陪伴（入境）的孩童。美国国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）要求联邦紧急事故管理总署FEMA出面支援数以千计只身跨越美国和墨西哥边境的孩童。而这一机构的一般任务是应对洪水、风暴和其他重大灾害。该机构被命令将参与一场为期90 天的行动，以确保这些孩童都获得安全庇护，并被转交给能照顾他们的人，一般是已经住在美国的亲戚。

由于中美洲北三角国家的暴力、天然灾害、粮食不足、贫穷等情形维持不断，自2020年4月起，在美墨边界查缉到的移民数量持续增加。