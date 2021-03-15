梅根採訪 拜登讚賞勇氣 特朗普卻說“不好”

在梅根·馬克爾上周接受奧普拉·溫弗瑞的爆炸性採訪後，美國總統拜登曾發表評論稱讚揚梅根勇氣，第一夫人微妙撞衫穿擺梅根受訪時的相同印花服飾。美國前總統唐納德·特朗普認為梅根“不好”，但一位前顧問表示，他覺得公開這麼說會引起類似英國電視主持人皮爾斯·摩根(Piers Morgan)公開批評蘇塞克斯公爵夫人之後所經歷的強烈反對。

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據泰晤士報報道，在接受奧普拉的爆炸性採訪後，特朗普說梅根·馬克爾“不好”。據特朗普的高級溝通顧問賈森·米勒(Jason Miller)周三接受史蒂夫·班農(Steve Bannon)的播客《戰爭房間》(War Room)採訪時發表了上述言論。米勒在複述這位前總統的評論時說:“她不好……我說過，現在大家都看到了。”

米勒表示，特朗普擔心公開發表任何關於馬克爾的負面言論可能會讓你像摩根一樣被“取消”。摩根在周二與聯合主持人亞歷克斯·貝雷斯福德就溫弗瑞的採訪進行了緊張的交流，然後怒氣衝衝地離開了《早安英國》的片場，成為了新聞頭條。

摩根後來聲稱，他因為拒絕道歉而被解僱，因為他說馬克爾關於皇室內部自殺想法和種族主義的言論被誇大了，這些言論已經向英國監管機構英國通信辦公室(Ofcom)提出了超過4.1萬份投訴，其中包括馬克爾本人的投訴。據米勒說，特朗普告訴他:“皮爾斯·摩根是最好的，他是最好的，他們想取消他，就因為他批評了梅根·馬克爾。”

總部位於英國的報紙指責哥倫比亞廣播公司(CBS)在奧普拉(OPRAH)的採訪中“不誠實的不實陳述”

該報道稱，這不是特朗普第一次和馬克爾爭吵。2016年，馬克爾表示，她投票給希拉里·克林頓，“不是因為她是一個女人，而是因為特朗普讓人們很容易看到，你真的不想要他描繪的那種世界。”

據報道，特朗普在2019年接受《太陽報》採訪時回應梅根的言論時表示，他對梅根公爵夫人過去的言論感到“震驚”。據報道稱，特朗普告訴該媒體。“我不知道。我還能說什麼呢?

在2020年總統大選的預備階段，當被問及馬克爾和哈里王子支持拜登時，特朗普說，“我不是她的粉絲。”特朗普說:“她可能已經聽到了。“但我祝哈利好運，因為他會需要好運的。”