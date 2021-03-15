梅根采访 拜登赞赏勇气 特朗普却说“不好”

在梅根·马克尔上周接受奥普拉·温弗瑞的爆炸性采访后，美国总统拜登曾发表评论称赞扬梅根勇气，第一夫人微妙撞衫穿摆梅根受访时的相同印花服饰。美国前总统唐纳德·特朗普认为梅根“不好”，但一位前顾问表示，他觉得公开这么说会引起类似英国电视主持人皮尔斯·摩根(Piers Morgan)公开批评苏塞克斯公爵夫人之后所经历的强烈反对。

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据泰晤士报报道，在接受奥普拉的爆炸性采访后，特朗普说梅根·马克尔“不好”。据特朗普的高级沟通顾问贾森·米勒(Jason Miller)周三接受史蒂夫·班农(Steve Bannon)的播客《战争房间》(War Room)采访时发表了上述言论。米勒在复述这位前总统的评论时说:“她不好……我说过，现在大家都看到了。”

米勒表示，特朗普担心公开发表任何关于马克尔的负面言论可能会让你像摩根一样被“取消”。摩根在周二与联合主持人亚历克斯·贝雷斯福德就温弗瑞的采访进行了紧张的交流，然后怒气冲冲地离开了《早安英国》的片场，成为了新闻头条。

摩根后来声称，他因为拒绝道歉而被解雇，因为他说马克尔关于皇室内部自杀想法和种族主义的言论被夸大了，这些言论已经向英国监管机构英国通信办公室(Ofcom)提出了超过4.1万份投诉，其中包括马克尔本人的投诉。据米勒说，特朗普告诉他:“皮尔斯·摩根是最好的，他是最好的，他们想取消他，就因为他批评了梅根·马克尔。”

总部位于英国的报纸指责哥伦比亚广播公司(CBS)在奥普拉(OPRAH)的采访中“不诚实的不实陈述”

该报道称，这不是特朗普第一次和马克尔争吵。2016年，马克尔表示，她投票给希拉里·克林顿，“不是因为她是一个女人，而是因为特朗普让人们很容易看到，你真的不想要他描绘的那种世界。”

据报道，特朗普在2019年接受《太阳报》采访时回应梅根的言论时表示，他对梅根公爵夫人过去的言论感到“震惊”。据报道称，特朗普告诉该媒体。“我不知道。我还能说什么呢?

在2020年总统大选的预备阶段，当被问及马克尔和哈里王子支持拜登时，特朗普说，“我不是她的粉丝。”特朗普说:“她可能已经听到了。“但我祝哈利好运，因为他会需要好运的。”