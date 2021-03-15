联合国发起全球运动 为公平获得疫苗呼吁

新冠病毒已导致全球超过250万人死亡。为支持其在世界范围内公平、公正地获得2019冠状病毒病疫苗的呼吁，联合国发起了一项新的名为“只要同心协力”的全球运动。 2019冠状病毒病疫苗将起到阻止死亡，防止出现新的变种，重振经济，以及为结束大流行提供最佳希望的作用。

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据联合国消息说，联合国发起全球运动为公平获得疫苗呼吁提供支持。

通过史上规模最大的公平疫苗疫苗机制——2019冠状病毒病疫苗全球获取机制（COVAX）的努力，目前，全球范围内已有数以百万计的疫苗正在交付使用。

据联合国宣传鼓励说，你当前正在参与世界有史以来规模最大的社会合作项目。大过登陆月球，大过奥林匹克运动会，大过建设最高摩天大厦或最长跨海大桥。数十亿人联起手来抗击疫情——医生不远千里驰援疫区；父母在家中辅导孩子的功课；科学家紧锣密鼓地研制疫苗；护士全天候值守病床；你，正在阅读这条消息。这一切都为了一个共同的目的：相互扶持，共渡难关。

在此危机之中，分享可靠、经证实的信息有助于保障每一个人的安全，而误导性信息则可能将生命悬于刀刃之上。联合国说，这样做是为了我们彼此——为了世界有史以来最大型合作中的每一个人。