100年来头一个 拜登今会面对面见媒体吗？

美国媒体关心总统拜登何时能够与媒体面对面问答互动。尽管拜登在上个星期周四的黄金时段发表了他的首次演讲，谈到了战胜冠状病毒大流行方面取得的进展，但超过7周的时间是过去100年来新总统没有与媒体会面的最长时间。长时间没开总统新闻发布会，已经让白宫记者协会感到失望。

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据《华盛顿邮报》报道，据就职50多天之后，拜登总统还没有单独举行新闻发布会，这将他与十几位最近的前任分开。尽管总统在周四的黄金时段发表了他的首次演讲，谈到了中国在战胜冠状病毒大流行方面取得的进展，但超过7周的时间是过去100年来新总统没有与媒体会面的最长时间。

白宫上星期说，拜登将在月底前举行新闻发布会，为他长期缺席讲台辩护说，他经常在非正式场合回答记者的问题。

拜登在黄金时段就2019冠状病毒病发表讲话时抨击了特朗普

据白宫新闻秘书Jen Psaki上周对记者说，“总统每周接受几次提问，”白宫新闻秘书Jen Psaki说，“这是报道白宫新闻的人向他询问任何一天发生的新闻的机会。”她补充说，总统一直把他的“精力”和重点放在让美国人通过注射疫苗和通过美国救援计划上。

尽管拜登进入白宫的时机不同寻常，但他已经让白宫记者协会感到失望。齐克·米勒(Zeke Miller)总统上周对《名利场》(Vanity Fair)表示，新闻发布会“对于告知美国人民并让政府承担责任至关重要”。《华盛顿邮报》编辑委员会也谴责了总统，称“拜登早该召开新闻发布会了。”

特朗普政府经常因不定期与媒体沟通而受到批评，他在上任仅一周后就举行了首次新闻发布会。

据《华盛顿邮报》报道说，罗纳德·里根(Ronald Reagan)和比尔·克林顿(Bill Clinton)都在上任九天后正式会见了媒体，而巴拉克·奥巴马(Barack Obama)则等了20天。