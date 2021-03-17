缅甸反政变示威民众展开反击

星期二在桥上堵路抗议的缅甸民众

缅甸反政变示威民众星期三对军政府安全部队的暴力镇压展开罕见反击，他们在似乎遭到枪击后一度逃离，稍后返回现场，朝安全部队投掷汽油弹并发射弹弓。

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中央社报道，示威者回到现场后， 蹲在沙袋路障后方。有些抗议者投掷燃烧弹，其他人则是以弹弓瞄准目标回击，但安全部队的位置太远，无法击中。

尽管缅甸军政府当局限制网路连线，在部分地区实施宵禁，同时警方的镇压行动异常暴力，缅甸反政变示威仍展现耐力，且大致维持和平。

缅甸援助政治犯协会表示，自从2月1日政变以来，截至16日为止，已经有202人丧生，2181人被捕或遭起诉。但示威群众的反抗行动越来越多。

根据新闻媒体和社群媒体贴文，缅甸西北部 的抗议民众星期三至少有2人中弹身亡。

面对当局暴力镇压，示威者想出创新的方式持续抗议下去，像是以标语牌当替身，或者在椰子壳画上「春天革命」的字眼。

天主教教宗方济各（Pope Francis）呼吁缅甸结束暴力，且提起缅甸修女向武装警察下跪求情一事，说他也愿这么做。

虽然84岁的教宗没有直接点名这名修女，但他在每周公开接见活动中表示：我也会在缅甸街头下跪，请求结束暴力