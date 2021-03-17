美中阿拉斯加会谈前 沙利文通报英法德加国安顾问

美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)和国务卿布林肯（Antony Blinken）将于3月18日在阿拉斯加的安克雷奇，与中华人民共和国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和国务委员王毅举行会晤。会前，据白宫方面介绍，沙利文分别与英国、法国和德国的对口官员进行了通话，向他们通报了即将与中方官员举行的阿拉斯加会谈。

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美国国家安全委员会（NSC）发言人艾米丽·霍恩(Emily Horne)16日通过声明介绍称，“国家安全顾问沙利文今天与法国总统外交顾问埃马纽埃尔·博内大使（Emmanuel Bonne）、德国总理外交和安全政策顾问扬·黑克尔博士（Dr. Jan Hecker）和英国首相国家安全顾问斯蒂芬·洛夫格罗夫（ Stephen Lovegrove）通了电话。”

声明指，“沙利文重申了跨大西洋联盟在应对全球安全挑战方面的持久重要性，以及拜登政府与欧洲盟友密切合作的承诺。沙利文预告了他和国务卿布林肯将于3月18日与中国官员举行的会晤。四位国家安全顾问还讨论了有关阿富汗、伊朗、利比亚、乌克兰和俄罗斯的共同优先事项。”

沙利文另通过推特表示，他周二在华盛顿与加拿大国家安全顾问文森特·里格比（Vincent Rigby）和加拿大总理外交政策顾问大卫·莫里森（David Morrison）会面。沙利文称，“我们确认了我们坚定不移的友谊和联盟，并讨论了我们共同的优先事项和挑战的各个方面。”