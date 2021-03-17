英国公布外交国防审查报告 保守党内部抨击约翰逊对华软弱

英国政府3月16日公布了冷战后对外交和国防政策最大规模的一份评估审查报告。这份114页的报告将俄罗斯定义为“敌对国家”，指认中国是“系统性竞争对手”。虽然文件承认在国际舞台上更加坚决主张的中国将为英国带来风险，并将中国描述为对“英国经济安全的最大国家威胁”，但首相约翰逊（Boris Johnson）表示，英国将继续追求与北京建立“积极的贸易和投资关系”。

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约翰逊政府周二发表的这一期待已久的文件题为《竞争时代中的全球英国：国安、防务、发展和外交政策综合评估》。这份114页的报告里，总共提了中国27次。报告将中国定义为一个“系统性竞争对手”，并指“中国的日益强大和国际主张很可能成为2020年代最重要的地缘政治因素。中国经济的规模和影响范围，人口规模，技术进步以及不断雄心勃勃的例如通过‘一带一路’倡议，在全球舞台上展现影响力，将对全球产生深远的影响。 像英国这样开放的贸易经济体将需要与中国接触，并继续对中国的贸易和投资开放，但它们还必须保护自己免受那些对繁荣与安全产生不利影响的做法的侵害。与中国的合作对于应对跨国挑战，尤其是应对气候变化和防止生物多样性丧失也至关重要。”

报告还提到，“迄今为止，中国日益增长的国际地位是当今世界上最重要的地缘政治因素，对英国的价值观和利益以及国际秩序的结构和形态具有重大影响。中国是一个威权国家，与我们的价值观不同，这一事实为英国及其盟国带来了挑战。未来十年，中国将为全球经济带来比全球其他任何国家更大的贡献。中英双方都从双边贸易和投资中受益，但中国也对英国的经济安全构成了最大的基于州的威胁。”

报告承诺，“随着中国在世界上变得越来越强大，我们将做出更多努力来适应中国对我们生活中许多方面日益增长的影响。我们将投资增强面对中国的能力，通过它我们将更好地了解中国及其人民，同时提高我们应对就我们的安全，繁荣与价值以及我们的盟友和合作伙伴的系统性挑战的能力。我们将继续与中国建立积极的贸易和投资关系，同时确保我们的国家安全和价值受到保护。我们还将与中国合作应对气候变化等跨国挑战。”

相较在同一报告中约翰逊政府对俄罗斯的明确表态，其在对华问题上展现出的纠结表现引来大多英国媒体的批评，保守党内的质问声音也不断出现。《泰晤士报》分析指，这份报告意图提出一个跟中国关系的“平衡发展蓝图”，一方面视北京为“系统性竞争对手”，另一方面则寻求跟中方有共同利益的“合作空间”。报导提及不少保守党资深议员在报告质询环节中立即批评约翰逊的对华态度。英国议会情报及安全委员会主席，保守党人刘易斯（Julian Lewis）称，“如果英国要寻求更多的中国对英投资，那将表明卡梅伦/奥斯本时代的抓狂天真仍在一些国家部门中挥之不去。”这是指这两位英国前首相和财政大臣为培养中英关系的“黄金时代 ”所做的努力。

约翰逊则回答说 ，“那些要求对中国进行新冷战，或要求将我们的经济与中国完全脱钩的人，这似乎是反对派的新政策，他们一般都是这样，从一个立场穿到另一个立场；我认为是错误的。”他说，“我们要取得平衡。我们需要与中国有一个清醒的关系。”约翰逊还强调了计划中将采取的新法律，允许英政府以保护国家安全为由阻止企业收购。他还表示，英国将采取“强硬措施”来 指明中国在新疆的行动。“从强迫劳动中获利的公司将不被允许在这个国家这样做，”约翰逊补充说。

《卫报》的评论文章指出，该报告内容缺乏对中国和印太地区的清晰认识。文章提到，尽管审查报告普遍宣称，英国的价值观和其利益在世界各地都很一致，但没有任何地方比中国的情况更非如此。《金融时报》另报导指，约翰逊在当天的报告质询会上被保守党资深议员指责为对华软弱。

英国议会下议院国防委员会主席托比亚斯·埃伍德（Tobias Ellwood）借用前首相丘吉尔在“铁幕演说”中对苏联定性的比喻对约翰逊说，“当我们指明中国的地缘战略威胁时，它就是”，曾希望出现“密苏里州富尔顿时刻”。保守党前外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）亦敦促约翰逊继续审查英国对华政策。他说，“鉴于香港和新疆发生的可怕事件，我担心将中国简单地指定为系统性挑战。”