英外相被曝称寻求与侵犯人权国家达成贸易协议

英国《赫芬顿邮报》3月16日披露了一段英国外交大臣拉布（Dominic Raab）视频发言的录音，他在通话中告诉官员说，英国将寻求与世界上违反国际人权标准的国家达成贸易协议。就该事件随后引发的争议，英国外交部常务次官巴顿（Philip Barton）出面解释说，拉布在周二与数千名政府官员的通话中 “开诚布公”。

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在《赫芬顿邮报》披露的录音中，拉布对英国外交部的工作人员说，只与符合《欧洲人权公约》（ECHR）标准的国家进行贸易，将意味着英国将错过与未来 “增长市场”的贸易。在与英国外交部工作人员的视频问答中，拉布说，“我坚信我们应该在全世界范围内进行自由贸易”。他说，“如果我们将其限制在具有《欧洲人权公约》级别人权标准的国家/地区，我们就不会与未来的增长市场进行很多贸易交易。”

据了解，拉布利用这次会议点名英国曾向其主要贸易伙伴提出人权顾虑的国家。拉布还说，“我们不会因为遇到问题就把整个关系给废掉，我们进行对话是因为我们想改变行为。”他声称，“而且，如果我们愿意接触，我认为我们处于更好的位置。”拉布说，“我能想到会越界和不可被接受的行为”。他称，“但从根本上来说，我非常相信参与尝试并施加积极的影响，哪怕只是一种缓和的影响，我希望这种校准的方法能让你感觉到，这不仅仅是言语，我们用行动来支持它。”

针对拉布的这一争议性发言，英国外交部常务次官巴顿在周三上午发给官员们的题为“信任”的信息中，斥责了那些将拉布的言论泄露给媒体的人，称他们造成了“对我们信任的重大破坏”。巴顿说，“这是一种不专业、不正当和自取其辱的行为。”他还补充说，将拉布言论曝光的工作人员“应该为他们的所作所为感到羞耻”。

英国外交部说，拉布被泄露的发言是对其更完整的言论的部分性描述。英国外交部的一名工作人员告诉《卫报》说，他们认为巴顿的信息表明，拉布并不后悔他发表了这些言论，但他的发言被泄露的时机则实属特别，特别是考虑到这个问题激起了保守党部分议员的愤怒，他们希望约翰逊政府对中国采取更强硬的立场。

此外，英国商务大臣夸滕（Kwasi Kwarteng）周三另在接受天空新闻采访时表示，尽管人们对侵犯人权行为感到担忧，但英国不应该在贸易方面“把（相关的）整个国家都划去”。在英政府发布外交和国防审查报告之际，约翰逊被保守党内部指责在中英关系上过于“天真”，受到了党内资深议员们的压力。