英外相被曝稱尋求與侵犯人權國家達成貿易協議

英國《赫芬頓郵報》3月16日披露了一段英國外交大臣拉布（Dominic Raab）視頻發言的錄音，他在通話中告訴官員說，英國將尋求與世界上違反國際人權標準的國家達成貿易協議。就該事件隨後引發的爭議，英國外交部常務次官巴頓（Philip Barton）出面解釋說，拉布在周二與數千名政府官員的通話中 “開誠布公”。

廣告 繼續瀏覽後續

在《赫芬頓郵報》披露的錄音中，拉布對英國外交部的工作人員說，只與符合《歐洲人權公約》（ECHR）標準的國家進行貿易，將意味着英國將錯過與未來 “增長市場”的貿易。在與英國外交部工作人員的視頻問答中，拉布說，“我堅信我們應該在全世界範圍內進行自由貿易”。他說，“如果我們將其限制在具有《歐洲人權公約》級別人權標準的國家/地區，我們就不會與未來的增長市場進行很多貿易交易。”

據了解，拉布利用這次會議點名英國曾向其主要貿易夥伴提出人權顧慮的國家。拉布還說，“我們不會因為遇到問題就把整個關係給廢掉，我們進行對話是因為我們想改變行為。”他聲稱，“而且，如果我們願意接觸，我認為我們處於更好的位置。”拉布說，“我能想到會越界和不可被接受的行為”。他稱，“但從根本上來說，我非常相信參與嘗試並施加積極的影響，哪怕只是一種緩和的影響，我希望這種校準的方法能讓你感覺到，這不僅僅是言語，我們用行動來支持它。”

針對拉布的這一爭議性發言，英國外交部常務次官巴頓在周三上午發給官員們的題為“信任”的信息中，斥責了那些將拉布的言論泄露給媒體的人，稱他們造成了“對我們信任的重大破壞”。巴頓說，“這是一種不專業、不正當和自取其辱的行為。”他還補充說，將拉布言論曝光的工作人員“應該為他們的所作所為感到羞恥”。

英國外交部說，拉布被泄露的發言是對其更完整的言論的部分性描述。英國外交部的一名工作人員告訴《衛報》說，他們認為巴頓的信息表明，拉布並不後悔他發表了這些言論，但他的發言被泄露的時機則實屬特別，特別是考慮到這個問題激起了保守黨部分議員的憤怒，他們希望約翰遜政府對中國採取更強硬的立場。

此外，英國商務大臣誇滕（Kwasi Kwarteng）周三另在接受天空新聞採訪時表示，儘管人們對侵犯人權行為感到擔憂，但英國不應該在貿易方面“把（相關的）整個國家都畫去”。在英政府發布外交和國防審查報告之際，約翰遜被保守黨內部指責在中英關係上過於“天真”，受到了黨內資深議員們的壓力。