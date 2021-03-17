荷兰2021立法选举 选民疫情下求稳定

荷兰在Covid-19疫情威胁下开展2021年立法选举投票活动。在位已超过十年之久的现任首相吕特依然得到选民们青睐。

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荷兰本周举行2021年立法选举的投票活动。因Covid-19的防疫之需，本次投票分三天展开以分散选民人流。3月17日周三是荷兰2021年立法选举投票的最后一天。

据本台RFI特派记者Vincent Souriau当日发自海牙（La Haye）的报导，荷兰2021年立法选举的竞选被当前的卫生危机所主导，最大的受益方是现首相吕特（Mark Rutte）。一般认为，在暴风雨中，船长继续把舵。

现首相吕特象征了“稳定”

“稳定”是主导荷兰2021年立法选举的关键词。在Covid疫情压力下，竞选只能在网络上展开，政治辩论也是如此，因为，荷兰民众在短期里的主要顾虑是结束疫情ˎ 遏制传染。

而现首相吕特则是应对当前情形的最佳人选，他已在位超过十年。多名选民周三早上在走出投票站后，接受记者采访时异口同声的表示，荷兰在Covid-19危机管理上确有失误，确实还有完善的空间，但现在不是找茬的时候。

民调结果也反应了选民们的上述观点：吕特领导的保守派政党将得以保留荷兰国会第一大党的地位，议席数量则将维持在34个至38个之间。荷兰极右派政治领袖Geert Wilders未能因当前疫情受益，预测认为其将赢得17个至21个席位。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte (à droite) du parti libéral VVD et le politicien d'extrême droite néerlandais Geert Wilders du parti PVV (à gauche). © Yves Herman/REUTERS 路透社

总之，未来还将由现首相吕特出面组阁，可能需要六个月时间，但2021年荷兰立法选举的大致结果在海牙时间周三21点投票站关门后即能初显端倪。

荷兰2021立法选举“新式”

有学者指出，2021年立法选举在荷兰历史上“新颖”和“复杂”。特别之处首先在于几乎是100%的网络竞选，这是一大变化。之后是辩论只围绕了一个主题：Covid-19疫情的短期管理；由一党主导，吕特首相领导的自由民主人民党（VVD）。