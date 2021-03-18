两个迈克尔分别将于19日、22日开庭 加外交部发表声明

加拿大政府3月17日表示，加驻华大使馆接到通知，迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）的庭审将分别于3月19日和3月22日举行。加拿大外交部长马克·加诺（Marc Garneau）通过推特回应指，“作为外交部长，我的首要任务是解决康明凯先生和斯帕弗先生被任意拘留的问题。我国政府将继续不懈努力，确保他们立即获释。”

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加诺随后代表加拿大政府发表声明。加方声明写道，“对康明凯先生和斯帕弗先生的任意拘留是加拿大政府的最高优先事项，我们将继续为确保他们立即获释而不懈努力。我国驻北京大使馆已接到通知，对迈克尔·斯帕弗和康明凯的庭审将分别于3月19日和3月22日举行”。

声明称，“我们认为这些拘留是任意的，并对这些程序缺乏透明度深感不安。加拿大官员正根据《维也纳领事关系公约》和《中加领事协定》寻求继续对斯帕弗先生和康明凯先生进行领事探视，并要求出席诉讼。加拿大官员将在这一令人无法接受的考验中继续向这些人及其家人提供领事支持。由于《隐私法》的规定，不能透露更多信息。”

中国外交部发言人赵立坚周四出席记者会时表示，中方已经多次就加拿大公民在华案件，表明立场，敦促司法机关依法独立办案，充分保障人员各项合法权利，并一贯按照国际公约，处理领事通报等事宜。当被问到中方为何选择在中美高层官员会晤前，公布案件审讯时间，没公布细节，赵立坚强调有关决定，与中美对话无任何关系。

美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)和国务卿布林肯（Antony Blinken）18日与中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和国务委员王毅举行会晤。此前，美国总统拜登曾多次向加方表示，美国将尽力争取斯帕弗和康明凯获得释放。

在2月23日的美加领导人视频峰会上，拜登说，“让我重申我们支持争取被拘押在中国的两名加拿大人斯帕弗和康明凯获释。人类不是谈判筹码。你知道，我们会一起努力，直到我们将他们安全接回。”