中国媒体据报被要求淡化奥斯卡颁奖典礼报道

第93届奥斯卡金像奖入围名单于日前公布，由挪威导演哈默（Anders Hammer）执导，以2019年香港反修例运动为题材的纪录片《不割席》（Do Not Split）入围奥斯卡最佳纪录短片，由华人导演赵婷执导的《无依之地》入围最佳导演、最佳影片等6项大奖。有消息传出，中宣部已要求官媒低调报道本届奥斯卡颁奖典礼与及相关内容，要求媒体选择报道不敏感的奖项情况，中国中央电视台取消实况转播本届奥斯卡颁奖典礼。

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彭博社3月17日援引消息人士的话报导指，为避免发生政治问题，中宣部要求官媒低调报导本届奥斯卡颁奖典礼与及相关内容，要求媒体选择报导不敏感的奖项情况，中国中央电视台取消实况转播本届奥斯卡颁奖典礼。对此，中国国务院新闻办公室则没有回复记者的置评请求。

据悉，挪威导演哈默执导的纪录短片《不割席》以香港反修例运动为题材，记录了抗争者的决心与牺牲，当局的反击以及香港国安法通过的过程。时长35分钟的影片中，哈默拍摄了许多这一运动中的重要事件，包括中大冲突、理大冲突、9月14日九龙湾淘大商场、10.1 游行等。影片中亦包括对抗争者的采访片段。

此外，女导演赵婷则凭借讲述美国心脏地区平民生活的电影《无依之地》，入围最佳导演、最佳影片等6项大奖。近日，赵婷凭借该片获得金球奖最佳导演奖后，却被网民挖出她多年前曾在受访时说过，“我在中国长大，那是个遍地谎言的国家，我感觉好像永远走不出去。有很多我在小时候吸收的资讯，最后发现都是假的，从此养成我叛逆的性格”。《无依之地》在中国上映的定档海报日前突遭撤下。

与此同时，由香港导演曾国祥执导的《少年的你》入围奥斯卡最佳国际影片，记录武汉爆发新冠疫情初期抗击疫情，及社会百态的纪录片《76天》入围奥斯卡最佳纪录片。