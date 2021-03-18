中國媒體據報被要求淡化奧斯卡頒獎典禮報道

第93屆奧斯卡金像獎入圍名單於日前公布，由挪威導演哈默（Anders Hammer）執導，以2019年香港反修例運動為題材的紀錄片《不割席》（Do Not Split）入圍奧斯卡最佳紀錄短片，由華人導演趙婷執導的《無依之地》入圍最佳導演、最佳影片等6項大獎。有消息傳出，中宣部已要求官媒低調報道本屆奧斯卡頒獎典禮與及相關內容，要求媒體選擇報道不敏感的獎項情況，中國中央電視台取消實況轉播本屆奧斯卡頒獎典禮。

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彭博社3月17日援引消息人士的話報導指，為避免發生政治問題，中宣部要求官媒低調報導本屆奧斯卡頒獎典禮與及相關內容，要求媒體選擇報導不敏感的獎項情況，中國中央電視台取消實況轉播本屆奧斯卡頒獎典禮。對此，中國國務院新聞辦公室則沒有回復記者的置評請求。

據悉，挪威導演哈默執導的紀錄短片《不割席》以香港反修例運動為題材，記錄了抗爭者的決心與犧牲，當局的反擊以及香港國安法通過的過程。時長35分鐘的影片中，哈默拍攝了許多這一運動中的重要事件，包括中大衝突、理大衝突、9月14日九龍灣淘大商場、10.1 遊行等。影片中亦包括對抗爭者的採訪片段。

此外，女導演趙婷則憑藉講述美國心臟地區平民生活的電影《無依之地》，入圍最佳導演、最佳影片等6項大獎。近日，趙婷憑藉該片獲得金球獎最佳導演獎後，卻被網民挖出她多年前曾在受訪時說過，“我在中國長大，那是個遍地謊言的國家，我感覺好像永遠走不出去。有很多我在小時候吸收的資訊，最後發現都是假的，從此養成我叛逆的性格”。《無依之地》在中國上映的定檔海報日前突遭撤下。

與此同時，由香港導演曾國祥執導的《少年的你》入圍奧斯卡最佳國際影片，記錄武漢爆發新冠疫情初期抗擊疫情，及社會百態的紀錄片《76天》入圍奧斯卡最佳紀錄片。