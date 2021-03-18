华日：中方计划要求撤特朗普对华措施, 拜习4月线上峰会

《华尔街日报》3月17日引述消息人士的话报导指，北京方面计划在拜登(Joe Biden)当选美国总统后的首次中美高官当面会晤中向华盛顿施压，要求拜登政府撤销前总统特朗普(Donald Trump)任内出台的多项对华措施，并有意促成两国元首在4月举行线上峰会。

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消息人士说，中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与外交部长王毅打算通过此次会议，敦促美国国务卿布林肯(Antony Blinken)与国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）取消特朗普政府实施的针对中国实体和个人的制裁与限制。报导指，中方官员还计划提议双方恢复定期举行高层级会议，并打算在4月举行的全球气候变化大会期间安排中国领导人习近平和拜登总统举行虚拟峰会。但白宫方面拒绝就此次会晤的前景置评。

此外，中国方面据称还想让美国撤销对中国公司，例如华为和中芯国际等实施的限制措施，取消对中共党员、中国学生和国家媒体记者的签证限制，并让中国驻休士顿总领馆重新开张。消息人士说，美方若取消或放宽这些限制，中国将考虑解除报复举措。中方还打算提议让美中推出“疫苗护照”，有利于两国间的旅行。

《华尔街日报》从知情人士处还了解到，杨洁篪和王毅将会提出一个新的对话框架，以年度会议形式，消除经济、贸易、安全等领域的分歧。特朗普在总统任内废除了美中间的以往的战略对话。美方认为，北京利用这样的机制将美国人捆在无休止的对话中。报导说，迄今为止拜登政府对恢复谈判毫无兴趣。但也有分析人士指出，尽管阿拉斯加会晤很可能双方官员会各说各话，但如若能促成拜习直接会谈符合中美惯用的互动模式，也是北京更为习惯的交涉方式。

就阿拉斯加会谈，拜登政府两名高级官员在周二的吹风会上表示，美方将借此次会议表达对中方行为的关切。与会官员称，“我们认为，我们的中国对话者从布林肯国务卿和国家安全顾问苏利文那里直接听到我们的优先事项和我们的意图，是非常重要的。我们知道，有时在北京有一种感觉，可能是一种看法，或者也许是一种希望，即我们的公开信息与我们私下的信息有某种不同。”

拜登政府高级官员称，“我们认为真的很重要的是，我们要尽早打消这种想法，我们在私下里传递的信息和你们在公开场合听到的信息是一样的。这包括非常清楚地表明，我们对一系列问题的深切关注，无论是新疆、香港、中国对盟友和伙伴的经济胁迫，还是中国在台湾海峡两岸日益加剧的侵略活动。我们绝对会把这些观点说得很清楚。但这其实是关于进行更广泛的战略对话，是关于沟通我们打算采取措施的领域，是关于了解我们的中国对话者的立场。”

布林肯另在出访亚洲前向国会众议院外交关系委员会表示，美方希望在所关切的问题上取得进展和确实的成果，而在阿拉斯加的会晤是一个坦诚讨论美国关切问题的机会。布林肯说，“这对我们来说是一个重要机会，可以坦率地表明我们对北京的行为存在的许多担忧。这些行为对美国以及我们的伙伴和盟友的安全、繁荣和价值观构成了挑战。因此我们计划、也一定会提出我们关注的一系列议题。”