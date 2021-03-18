沙利文通报北约秘书长阿拉斯加会晤 北约发布2020年度报告

美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)3月17日致电北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg），并向后者通报了18日将与美国务卿布林肯（Antony Blinken）和中国官员在阿拉斯加举行会晤。此前，斯托尔滕贝格16日主持发表北约2020年年度报告，并提出北约必须继续适应和应对由中国崛起和俄罗斯更加强硬的行为造成的更具挑战性的安全环境。

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美国国家安全委员会发言人艾米丽·霍恩(Emily Horne)周三通过声明介绍称，“国家安全顾问沙利文今天与北约秘书长斯托尔滕贝格通电话，重申拜登政府对联盟的承诺。他表示支持秘书长的‘北约2030’倡议，即继续调整联盟以应对系统性和跨国性挑战，包括网络威胁和气候变化”。

声明指，二人还讨论了“北约在阿富汗和伊拉克的任务，以及他们对俄罗斯破坏稳定活动的共同关切。他们指出，盟国必须继续努力加强责任分担，并同意在今年举行的北约首脑会议之前密切合作。苏利文预告了他和国务卿布林肯将于3月18日与中国官员举行的会晤，并欢迎北约加强与印太伙伴的对话。”

斯托尔滕贝格在周二发布北约2020年年度报告时演讲指，“2020年是由这场大流行病主导的。它改变了我们的生活，威胁到我们的经济和社会。”他强调，“但北约保卫我们国家和人民的能力仍未减弱。我们支持文职人员应对该大流行病，同时继续保护所有盟国免受任何威胁。”

演讲中，斯托尔滕贝格提到，“79%的人认为，北美和欧洲在安全方面的合作很重要。这一点至关重要。因为我们需要一个强大的跨大西洋纽带来应对我们所面临的挑战。俄罗斯破坏稳定的行为、恐怖主义的持续威胁、复杂的网络攻击、颠覆性技术、中国的崛起，以及气候变化的安全影响。”他续指，“没有一个国家能够单独解决这些问题。也没有一个大陆能够单独解决这些问题。这就是为什么欧洲和北美必须更加紧密地合作。在北约中，在战略团结中。”

提问环节中，有记者问，“在与俄罗斯和中国的关系上，您对所有盟国有什么建议，因为我们看到了一场巨大的混合战争在我们的空间和我们盟国的空间上发起，您的方法和您对北约成员国的建议是什么？” 斯托尔滕贝格回答说，“我们看到一个更加强硬的俄罗斯，不仅要对邻国的侵略行动负责，正如我们在乌克兰和格鲁吉亚所看到的那样，而且俄罗斯还要对针对北约盟友的混合攻击和网络攻击负责，并努力干涉国内政治进程，再加上中国的崛起所造成的全球力量平衡的变化，以及中国和俄罗斯正在更密切地合作，并共同进行军事演习，所有这些共同决定了北约和我们联盟未来的挑战。”

斯托尔滕贝格说，“这也正是为什么北约必须继续适应和应对由中国的崛起和俄罗斯更加强硬的行为所造成的更具挑战性的安全环境。”他称，“而这包括广泛的问题。其中许多问题在北约2030年建议中都有涉及，但这包括我们需要确保我们继续加强我们的威慑和防御，在涉及我们的网络防御时，我们正在加紧努力，但在涉及我们社会的复原力时，我们也在做更多的工作，确保我们有一个可靠的基础设施，在和平、危机和冲突中的电信，而且同样重要的是，我们保持我们的技术优势，为了做到这一切，我们还需要加强我们作为北约大西洋两岸30个盟国共同协商工作的方式。”

斯托尔滕贝格指出，“从根本上说，这是为了在国内和国际上捍卫我们的核心价值，基于规则的秩序。因此，这就是主要的应对措施，我们需要继续确保北约继续成为历史上最成功的联盟，继续调整北约，这正是我期望各国国家元首和政府首脑在今年晚些时候举行的北约首脑会议上以及外交部长下周讨论时要做的事情。”另有来自《悉尼先驱晨报》的记者提问说，“回到您刚才所说的可靠的基础设施和电信是关键，如果该国要采用您所说的全社会的韧性，是对抗更具侵略性的俄罗斯和越来越强硬的中国的关键，那么华为能否参与该国的5G网络？”

斯托尔滕贝格说，“我们已经在北约商定了我们所说的包括电信在内的基础设施基线要求，这也包括5G网络。”他说，“这些准则或基于要求的准则，我们正在专门处理与外国所有公司和外国控制企业有关的风险。我们要求所有盟友认真评估这些风险，分析这些风险，并采取必要的步骤和决定，以确保我们拥有可靠、可信的5G网络，并考虑到与潜在的外国所有公司有关的风险。”

斯托尔滕贝格说，“我们不点名具体的公司或具体的国家，但我看到的是，现在越来越多的盟友正在做出决定。选择其他公司，选择华为之外的其他5G供应商，我欢迎我们看到盟友之间对5G网络相关风险的看法有很大的趋同，以及拥有一个可靠系统的重要性。因此，我们没有提到具体的公司，但我们看到盟友做出的决定，我对此表示欢迎，我认为这反映了我们的电信需要有更强的韧性。”