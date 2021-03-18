美官员巡访印太 俄外长拉夫罗夫应邀下周访华

中国外交部发言人赵立坚3月18日在例行记者会上宣布，应中国国务委员兼外交部长王毅邀请，俄罗斯联邦外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）将于3月22日至23日对中国进行访问。近日，美国在拜登政府强化印太地区盟友和伙伴关系政策指导下，开展了一系列的外交活动。

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赵立坚称，“中俄是全面战略协作伙伴，两国外长保持密切交往是推动双边关系发展的应有之义。今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，在中俄关系发展史上具有里程碑意义。双方有必要进一步加强沟通，为今年双边关系发展奠定基础”。

赵立坚表示，拉夫罗夫外长访华期间，王毅国务委员兼外长将与他举行会谈，双方将就双边关系及近期高层交往对表，就共同关心的国际及地区问题交换意见。他称，“相信此访将进一步巩固中俄关系高水平发展的良好势头，密切双方在国际事务中的战略协作”。

日前，在拜登政府的推动下，美日印澳四国领导人3月12日举行了四方对话机制（Quad）下的首次领导人会晤。七国集团（G7）外交部长及欧盟外交与安全政策高级代表当天还发表联合声明，对中国政府修改香港选举法表示严重关切。四国领导人并于13日在《华盛顿邮报》发表了题为“我们四国致力于建立一个自由、开放、安全和繁荣的印度洋-太平洋地区”的联名文章。

此外，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在上任后首次外访日韩盟国，及印太伙伴印度的行程仍在进行当中。

对此，中国驻美大使崔天凯周三在美中官员阿拉斯加会晤前向国内媒体表示，“美国如想借此取得谈判优势，就有如走夜路唱歌，没有太大必要也没有太大作用。”