華日：中方計畫要求撤特朗普對華措施, 拜習4月線上峰會

《華爾街日報》3月17日引述消息人士的話報導指，北京方面計畫在拜登(Joe Biden)當選美國總統後的首次中美高官當面會晤中向華盛頓施壓，要求拜登政府撤銷前總統特朗普(Donald Trump)任內出台的多項對華措施，並有意促成兩國元首在4月舉行線上峰會。

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消息人士說，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與外交部長王毅打算通過此次會議，敦促美國國務卿布林肯(Antony Blinken)與國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）取消特朗普政府實施的針對中國實體和個人的制裁與限制。報導指，中方官員還計畫提議雙方恢復定期舉行高層級會議，並打算在4月舉行的全球氣候變化大會期間安排中國領導人習近平和拜登總統舉行虛擬峰會。但白宮方面拒絕就此次會晤的前景置評。

此外，中國方面據稱還想讓美國撤銷對中國公司，例如華為和中芯國際等實施的限制措施，取消對中共黨員、中國學生和國家媒體記者的簽證限制，並讓中國駐休士頓總領館重新開張。消息人士說，美方若取消或放寬這些限制，中國將考慮解除報復舉措。中方還打算提議讓美中推出“疫苗護照”，有利於兩國間的旅行。

《華爾街日報》從知情人士處還了解到，楊潔篪和王毅將會提出一個新的對話框架，以年度會議形式，消除經濟、貿易、安全等領域的分歧。特朗普在總統任內廢除了美中間的以往的戰略對話。美方認為，北京利用這樣的機制將美國人捆在無休止的對話中。報導說，迄今為止拜登政府對恢復談判毫無興趣。但也有分析人士指出，儘管阿拉斯加會晤很可能雙方官員會各說各話，但如若能促成拜習直接會談符合中美慣用的互動模式，也是北京更為習慣的交涉方式。

就阿拉斯加會談，拜登政府兩名高級官員在周二的吹風會上表示，美方將藉此次會議表達對中方行為的關切。與會官員稱，“我們認為，我們的中國對話者從布林肯國務卿和國家安全顧問蘇利文那裡直接聽到我們的優先事項和我們的意圖，是非常重要的。我們知道，有時在北京有一種感覺，可能是一種看法，或者也許是一種希望，即我們的公開信息與我們私下的信息有某種不同。”

拜登政府高級官員稱，“我們認為真的很重要的是，我們要儘早打消這種想法，我們在私下裡傳遞的信息和你們在公開場合聽到的信息是一樣的。這包括非常清楚地表明，我們對一系列問題的深切關注，無論是新疆、香港、中國對盟友和夥伴的經濟脅迫，還是中國在台灣海峽兩岸日益加劇的侵略活動。我們絕對會把這些觀點說得很清楚。但這其實是關於進行更廣泛的戰略對話，是關於溝通我們打算採取措施的領域，是關於了解我們的中國對話者的立場。”

布林肯另在出訪亞洲前向國會眾議院外交關係委員會表示，美方希望在所關切的問題上取得進展和確實的成果，而在阿拉斯加的會晤是一個坦誠討論美國關切問題的機會。布林肯說，“這對我們來說是一個重要機會，可以坦率地表明我們對北京的行為存在的許多擔憂。這些行為對美國以及我們的夥伴和盟友的安全、繁榮和價值觀構成了挑戰。因此我們計畫、也一定會提出我們關注的一系列議題。”