前高官披露英国政府制定对华政策内部争斗

英国前外交部常务次官麦克唐纳（Simon McDonald）近日在出席议会上议院外交与国防委员会听证时，介绍了英政府在制定对华政策时所发生的内部争执。他介绍指，为争夺就英国对华政策的控制权，内阁办公室安全司和外交部之间正在进行一场争夺战。

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英国政府3月16日公布了冷战后对外交和国防政策最大规模的一份评估审查报告。这份114页的报告将俄罗斯定义为“敌对国家”，指认中国是“系统性竞争对手”。虽然文件承认在国际舞台上更加坚决主张的中国将为英国带来风险，并将中国描述为对“英国经济安全的最大国家威胁”，但首相约翰逊（Boris Johnson）表示，英国将继续追求与北京建立“积极的贸易和投资关系”。约翰逊政府提出的这一报告被多名保守党资深议员批评在中国问题上认识天真、政策软弱。

就这一热门话题，麦克唐纳称，英国2010年的对华政策是将中国“完全视为一个经济大国和经济发展可能性”，没有任何政治考虑，但2016年当特雷莎·梅（Theresa May ）成为首相并强调安全威胁后，这一政策开始重新调整。曾在2015年9月至2020年9月担任英国外交部常务次官的麦克唐纳说，“外交系统仍在努力研究如何组织整体的对华政策。有两种基本模式，我们还没有决定性地选择其中哪一种”。他说，“一种是在内阁办公室安全司中设一个部门，将所有的（部门）都带进来，另一种是让拥有大部分专业知识的部门（外交部）作为牵头，并使其拥有一个可以从政府其他部门中吸收专业知识的团队。这仍然是要解决的问题。”

麦克唐纳说，在寻求获得英国对华政策制定权问题上，外交部的官员举例说，在2018年斯克里帕尔事件发生后，他们很快地重组了对俄政策。《卫报》的报导认为，虽然英国政府内的地盘战时有发生，但这种不确定性罕见地笼罩了可能是英国面临的最大单一外交政策问题，其也反映了那些从外交或安全角度看待对华政策的派别之间的争议。担任过英国驻华大使馆一等秘书的布朗教授（Kerry Brown）等系列专家上月曾向该委员会表示，英国没有一个平衡安全风险和经济机遇的对华政策框架。

麦克唐纳指出，英国一直希望通过提供金融服务来实现与中国关系的大跃进，但“坦率地说，这种情况没有发生，也不会发生”。从他与中国官员打交道的经历，麦克唐纳得出了这样的结论，“中国并不希望依照英国或西方的方式来组织服务业，而是想尽可能在他们内部自我生成”。英国前内阁秘书斯德维尔（Mark Sedwill）则告诉该委员会称，“世界上有很多国家的人权记录令人震惊，几十年来我们与这些国家有经济关系，这一直是英国的传统立场。”

斯德维尔认为，西方国家在对华政策问题上令人遗憾的缺乏凝聚力，这使得中方“可以分而治之，各个击破”。他说，例如，当澳大利亚要求北京允许对新冠肺炎溯源问题开展独立调查后，澳洲得到的只是（西方国家）言辞上的支持。斯德维尔说，“对此，（问题）的绝对关键是整个西方国家要有共同目标感。”他说，“如果我们试图分开来做，中国的绝对力量和无情地使用其力量将寻求分而治之，并使不同的国家相互对峙。”