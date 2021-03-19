加拿大商人斯帕弗被控案丹东开庭 法院将择期宣判

加拿大商人迈克尔•斯帕弗（Michael Spavor）被中国起诉为境外刺探、非法提供国家秘密案，3月19日在辽宁省丹东市中级人民法院开庭审理。法院表示由于案件涉及国家秘密，不公开庭审，将会择期宣判。开庭前有来自加拿大在内，9个国家的10名外交官被拒绝旁听。

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加拿大驻华大使馆代办倪杰民（Jim Nickel）介绍说，斯帕弗当天出庭参加了开庭审理，但法庭尚未宣判，庭审本身持续了大约三个小时。院方表示，将会择期宣判。倪杰民在法庭外告诉记者称，对 “缺乏透明度和访问权感到失望”。为了到庭旁听，英国、美国、法国和澳大利亚在内的其他8个国家的10名外交官专程来到丹东，倪杰民将此描述为各国声援斯帕弗和表达反对任意拘留的姿态。他说，“我们感谢国际社会的支持”。

开庭前，斯帕弗的家人罕见发表声明，并在声明中提出“有必要说出来，呼吁无条件释放”斯帕弗。他的家属还指出，斯帕弗“继续以不公正的方式被拘留，剥夺他的自由，既不公平也不合理，特别是考虑到案件缺乏透明度。” 斯帕弗的家属形容他“只是个平凡的加拿大生意人，为了在加拿大、中国和朝鲜民主主义人民共和国间创造具有建设性的关系，做出了非比寻常的努力”。声明说，“斯帕弗热爱在中国生活和工作，绝对不会做出任何冒犯中国或中国人民利益的事。”

面临22日开庭的康明凯（Michael Kovrig）此前供职的国际危机组织（International Crisis Group）也发表声明，呼吁中国当局将其释放。国际危机组织纽约部主管阿特伍德（Richard Atwood）表示，“被囚禁830天后，康明凯应该被立即释放，让他可以回家，与亲人团聚。”阿特伍德称，对康明凯即将受审的消息感到“失望”，“从他被拘押的那一刻起，本案的政治性质就昭然若揭了”。该组织过渡副主席艾罗（Comfort Ero）强调，康明凯在中国的工作内容向来“公开，且中国当局也非常清楚”。

康明凯的妻子纳吉布拉（Vina Nadjibulla）则在接受加拿大CTV新闻台采访时表示，听到丈夫即将在中国受审的消息，对于已经疲惫不堪的两年争取自由的斗争来说，是一个毁灭性的打击，但这并不能改变他的清白。纳吉布拉说，她最担心的是康明凯将如何接受这个消息，因为他已经经历了太多。她说，“这对我们在这里的所有人来说都是一个很难理解和明白的消息，但我们有彼此照应的好处......他必须靠自己的力量去理解这一切，并在这期间保持坚强。”

纳吉布拉说，“我仍然关注的是，无论周五和下周一发生什么，这整个过程从根本上来说都是有缺陷的，因为迈克尔是无辜的，他的拘留是任意和不公正的，这必须是我们关注的重点”。她补充道，美国总统拜登（Joe Biden）在这一问题上的强硬立场令她感到鼓舞，但希望他能尽快以具体行动跟进。

加拿大前驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）另在受访时表示，中方对斯帕弗和康明凯审判的时间显然是为了配合中美之间的谈判。他认为，这是北京方面希望向拜登政府施压，安排释放华为首席财务官孟晚舟。他周四告诉加拿大广播公司说，“可以说，现阶段的解决方案必须来自华盛顿......。（加拿大）陷入了美国和中国之间正在进行的这场地缘政治游戏中。”